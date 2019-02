Întotdeauna a fost preocupat de viață sănătoasă. De cinci ani este vegan și de patru și-a impus un regim de dușuri reci în fiecare zi. Anul ăsta a încercat și baia la copcă, într-un lac cu pojghiță de 40 de centimetri de gheață.

„Am simțit starea aceea de liniște interioară. Nu mai există trecut, viitor, există doar aici și acum, singura dimensiune care a existat și va exista”, povestește Rareș momentul acela de vid conștient, când frigul îți trezește toate simțurile.

De la copilul bolnăvicios la „ice man”

A fost un copil firav, mereu pe la spitale și în cure de injecții. „Eram cea mai bolnăvicioasă ființă. Am făcut cantități enorme de penicilină, cu gentamicină, moldamin, polidin și așa mai departe. Și având istoricul ăsta foarte neplăcut, cu ani întregi în care m-am chinuit și am avut frisoane, am zis că trebuie să fac o schimbare”, povestește Rareș.

Toată povestea călitului organismului a pornit însă de la o greșeală.

„Prima experiență a fost în facultate în primul an când se oprea apa caldă și am fost forțat să mă împrietenesc cu apa rece. Și m-am împrietenit cu ea, n-a fost prea plăcut la început, pentru că nu știam exact bazele expunerii. Expunerea la frig este o sinergie între mentalizare, vizualizarea acțiunii și acceptarea ei, conștientizarea respirației și efectiv expunerea și imersiunea într-o condiție extremă. Iar ulterior, lucrurile au venit ușor-ușor de la sine”, mai spune Rareș.

30 de zile cu dușuri reci

Așadar, bărbatul nu a plonjat direct în apa rece, ci a făcut o trecere treptată. „Mi-am stabilit un challenge personal de a face 30 de zile, în fiecare dimineață, duș cu apă rece. Văzând la alte persoane anumite beneficii, am vrut să văd dacă este real. Și dacă începi un lucru, trebuie să-l duci la capăt și am trecut peste cele 30 de zile și am văzut că sunt mai puternic și mă simt mai bine, fizic și mental”, spune Rareș. De atunci au trecut patru ani în care răceala l-a ocolit. Trăind în București, formele mai puternice de gripă îl ating și pe el, dar nu se confruntă niciodată cu altceva decât cu un nas înfundat.

După doi ani de dușuri reci în cadă, Rareș a trecut la dușuri reci în butoiul din curte. Și-a luat butoiul ca să consume mai puțină apă și să reducă amprenta sa asupra Pământului. Și indiferent de vreme, chiar dacă apa a înghețat, Rareș sparge gheața și își face ritualul zilnic: „Alții beau cafea dimineața, eu fac dușuri reci”.

Cum să începi cura cu apă rece

Și de aici a fost un pas până la a ajunge la copcă, cu temperaturi de minus 7 grade în aer și cu un strat de gheață pe lac de 40 de centimetri.

„E extrem de frumos și foarte mulți oameni din afară cunosc beneficiile și au integrat asta în cultura lor. Începi să integrezi respirația, respiri conștient, gândurile încerci să ți le controlezi, lucrurile care te apasă, traumele din copilărie reușești să le recunoști în momentul ăla de tăcere maximă, când există doar acea clipă când tu ești în apă și totul e bine și liniștit. Este un mecanism extrem de simplu și natural și este în interiorul nostru”, mai spune Rareș.

Pentru cei care își doresc să integreze dușurile reci în viața lor, Rareș crede că trebuie să se documenteze temeinic înainte și să facă acest lucru treptat. „Cele mai recomandate ar fi dușurile scoțiene, apoi apă caldă un minut și apoi apă rece și tot așa câteva zile, până poți face dușuri reci complet”, îi sfătuiește tânărul. Pasul următor este să îți faci un program de 30 de zile pentru că orice automatism apare după minimum 20 de zile.

