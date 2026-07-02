Câți bani cere compania Pfizer de la statul român

Din primele informații oficiale, blocajul financiar survine după ce România a pierdut în primă instanță litigiul deschis de Pfizer în Belgia. Compania farmaceutică a acționat statul în judecată în contextul refuzului autorităților de la București de a prelua și de a achita milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 contractate în perioada pandemiei. Pentru că suma stabilită de instanță nu a fost achitată la timp, creditorul s-a îndreptat către o regie strategică a statului care încasează constant fonduri importante în valută din exterior.

Poprirea instituită la nivel internațional vizează sume impresionante, greu de acoperit pe termen scurt de la bugetul de stat. Potrivit unor documente oficiale și surse guvernamentale, Pfizer încearcă să recupereze peste 3,4 miliarde de lei (aproximativ 700 de milioane de euro), sumă ce reprezintă contravaloarea vaccinurilor refuzate și dobânzile acumulate. La această valoare uriașă se adaugă peste 18,5 milioane de euro reprezentând exclusiv cheltuielile de judecată aferente litigiului din instanțele europene.

Prin intermediul organizației EUROCONTROL, toate taxele de navigație aeriană pe care companiile aviatice de linie le plătesc pentru tranzitarea spațiului aerian românesc sunt reținute direct la Bruxelles. Instituția internațională are la dispoziție un termen legal de 15 zile pentru a declara oficial suma exactă deținută în numele țării noastre, urmând ca fondurile să rămână indisponibilizate până la stingerea sau suspendarea litigiului.

Care este impactul asupra zborurilor și a traficului aerian

În prezent, traficul aerian pe aeroporturile din România și în spațiul aerian național se desfășoară în condiții normale și nu este afectat direct de decizia de poprire. Reprezentanții instituțiilor de profil subliniază că ROMATSA dispune în acest moment de rezerve și lichidități interne destul de solide, capabile să asigure operarea turnurilor de control și dirijarea avioanelor pe o perioadă limitată de timp.

Cu toate acestea, pe termen mediu, riscurile tehnice și administrative sunt majore dacă conturile rămân blocate. Regia s-ar putea găsi în imposibilitatea de a efectua plăți esențiale pentru activitatea de zi cu zi, inclusiv salariile controlorilor de trafic aerian, investițiile obligatorii în sistemele de radare sau cheltuielile logistice de funcționare. Din acest motiv, avocații care reprezintă statul român au fost convocați de urgență la sediul Ministerului Finanțelor pentru a contura o strategie juridică rapidă care să permită suspendarea acestei executări silite.

Avertismentul CSAT privind securitatea națională

Gravitatea problemei a fost anticipată recent și la cel mai înalt nivel al statului. Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a avertizat într-o ședință anterioară că o eventuală blocare sau suspendare a activității ROMATSA reprezintă o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale. Controlul spațiului aerian este integrat direct în structurile de apărare, iar perturbarea acestuia ar afecta direct și misiunile tactice sau logistice ale NATO de pe Flancul Estic.

Mai mult, o eventuală izolare geopolitică prin rerutarea zborurilor comerciale pe alte coridoare de tranzit europene ar deteriora credibilitatea României în fața partenerilor externi. Situația de acum amintește parțial de precedentul creat de frații Micula, care au blocat în trecut conturile aceleiași regii în contul unor datorii recunoscute prin hotărâri internaționale. Atunci, criza a fost deblocată doar după ce Guvernul a alocat sume masive din fondul de rezervă pentru a stinge creanțele. De această dată, soluția impune o negociere rapidă pentru o plată eșalonată sau identificarea unor vicii de procedură în executarea decisă în Belgia.

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