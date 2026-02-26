Emiterea rovinietelor și a peajelor prin Sistemul Informatic SIEGMCR ar putea fi îngreunată, iar serviciile conexe ar putea fi temporar indisponibile, potrivit CNAIR.

Conducătorii auto sunt avertizați că rovinieta poate fi achiziționată până la ora 24.00 a zilei respective, iar peajul poate fi plătit cel târziu până la ora 24.00 a zilei următoare trecerii.

Rovinieta este taxa de drum obligatorie în România pentru toate vehiculele (cu excepția motocicletelor), necesară pentru a circula pe autostrăzi, drumuri expres, europene și naționale. Aceasta se achită în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate (zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau an

În 2026, amenzile pentru lipsa rovinietei valabile pornesc de la 500 lei și pot ajunge până la 1.000 lei pentru autoturisme, iar pentru transportatori pot depăși 28.500 lei. Șoferii pot plăti jumătate din minimul amenzii în termen de 48 de ore, iar o nouă regulă permite plata rovinietei până la ora 24:00 a zilei următoare călătoriei.

Peajul (sau taxa de trecere) reprezintă suma achitată pentru dreptul de a traversa poduri, tuneluri, autostrăzi sau alte lucrări de artă inginerească. Acesta se aplică vehiculelor, persoanelor sau mărfurilor și poate desemna și locul fizic unde se percepe taxa. În România, un exemplu comun este taxa pentru podurile de la Fetești-Cernavodă.

În 2026, amenda pentru lipsa achitării peajului (taxa de pod) la Fetești se încadrează în următoarele limite, fiind calculată în funcție de valoarea tarifului neachitat:

Valoarea amenzii: Între 10 și 20 de ori valoarea tarifului de trecere.

Amenda minimă: Pentru autoturisme (categoria 1), amenda minimă este de 10 ori tariful, adică 130 lei (având în vedere că tariful de bază este de 13 lei).

Amenda maximă: Poate ajunge până la 260 lei sau mai mult, în funcție de categoria vehiculului și de decizia agentului constatator.

