Simplitatea este regală. Naturalețea înseamnă distincție. Și simți lucrurile astea când o cunoști pe Roxana Lupu. Senină, cu zâmbet larg, deschisă și totuși, păstrând o distanță politicoasă. Cu siguranța, toate astea au făcut-o să obțină rolul celui mai longeviv monarh al Marii Britanii, Regina Elisabeta a II. A jucat în 2016 și în 2017 rolul acesteia în documentarele serie realizate de BBC Channel 5 „Inside Buckingham Palace” și „Inside Windsor Castle”. „Am filmat la Kent Castle care seamănă foarte mult cu Windsorul, nu ne-au lăsat să filmăm la Windsor. Și am decis, am considerat potrivit să vin la audiție, puteam să aleg absolut orice. Dar am considerat că este cel mai bine să vin cu un discurs pe care Regina l-a ținut de Crăciun, cum face de fiecare Crăciun, cu monologul ei pe care l-a ținut în față la BBC, în care a comemorat eroii celui de-Al Doilea Război Mondial. Și au fost foarte impresionați pentru că și pe mine m-a impresionat, a spus de macii de la Tower of London care fiecare mac simbolizează un erou căzut. Și a fost foarte emoționant, ne-am emoționat cu toții, și am mers mai departe. A fost un început frumos”, a povestit Roxana, la Interviurile Libertatea Live.

Până la acest moment, actrița româncă a făcut tot felul de joburi în vânzări. „ Mi-am dorit să iau contact și cu lumea reală, să zic așa. În țară n-am avut ocazia să lucrez în mediul corporate, de vânzări, de business, și îmi doream. În doream chiar foarte mult, a fost o experiență de care mă privasem aici în țară. Am fost ocupată și cu studiile, și cu teatrul, n-am avut ocazia. Și am început cu joburi. Mi-a plăcut să am contact cu partea asta concretă a unui business, de asta ne și dorim să implementăm workshop-urile la noi în țară pentru că am învățat foarte multe. A fi actor și a fi artist e mai mult decât partea artistică, mai e și partea foarte concretă de organizare, să fii propriul tău CEO”, povestește tânăra. Practic, din toamnă va demara un proiect de workshop-uri pentru actori ca să afle mai multe despre cum se pot lansa în străinătate, care este traseul.

Actrița a jucat rolul Reginei Elisabeta și va juca și rolul surorii ei, Margareta, oaia neagră a familiei

Rolul pe care l-a jucat ca regină stârnește cele mai multe curiozități. Și actrița crede că intri cel mai ușor în rol dacă ești fascinat de familia regală. „Sunt atât de departe de viața noastră de zi cu zi, de ceea ce citim noi, de social media în care suntem în fiecare moment, de grijile noastre, e fascinant. Și m-am lăsat cuprinsă de povestea asta. Fiindcă e o poveste. Am studiat-o, m-am uitat la ea, manierisme, cum vorbește, cum se poartă, etichetele casei regale. Acuma mă uitam la niște documentare la ce trebuie să renunțe Meghan Markle acuma în momentul în care intră în Casa Regală. O să stea în Kensington Palace, dacă poate să meargă la cumpărături singură sau nu, balansul ăsta dintre o viață normală și o viață publică, documentare cu viața Prințesei Diana. Ei sunt ca niște eroi ai zilelor noastre, sunt niște idealuri și atunci e frumos să întruchipezi așa un ideal chiar și dacă doar pentru câteva minute la TV, e o bucurie”, spune Roxana.

Românca a avut și o scenă în care a purtat coroană despre care spune că este, înainte de toate, grea. Dar adevăratul greu la filmări a venit o dată cu scenele intense: „ A fost o scenă în care Regina Elisabeta, la timpul, respectiv a văzut în ziar că Margareta se căsătorise cu primul soț care era un fotograf, evident ceva ieșit din comun. Prințesa Margareta a fost o nonconformistă și a sfidat regulile Casei Regale. Și mă uitam așa în ziar și eram contrariată, o stare de șoc, de nervi, de o anumită intensitate și după aceea o discuție pe care o aveam afară. Au fost momente emoționante”.

Roxana a adunat tot felul de istorii despre familia regală. Mai ales că a interpretat rolul reginei la mai multe vârste: 17, 22 și 50 de ani. A ajutat-o machiajul, dar și un studio profund al gesturilor celei pe care a interpretat-o. A stat pe platoul de filmare și 12-13 ore, fără să simtă oboseala, atât de mult i-a plăcut să lucreze cu echipa profesionistă. „Noi inițial în 2016 nu am filmat în Kent, ci în altă parte, unde s-a filmat Kings Speech, filmul. Și o anumită scenă am filmat-o în camera unde juca Colin Firth. Locuiam acolo, erau niște dependințe lângă castel unde noi locuiam și toată echipa, niște cottages frumoase. Era intens, lucram câte 12 ore pe zi, stăteam la hair and make-up două ore, anumite coafuri, dar am simțit-o foarte ușor, fiindcă echipa era foarte bună și profesionistă. Și a doua oară am filmat în Kent, tot așa am stat în afara castelului. În casă stăteam chiar cu actrița care a jucat-o pe Margareta și ne-am înțeles foarte bine, eram chiar ca două surori. Jessica Jay e o actriță minunată și o persoană minunată. Tot așa, 12-13 ore, așteptam, controale să intri în castel, mai veneau turiști, mai făceau poze cu noi, le povesteam, a fost frumos”, mai spune Roxana.

Actrița urmează să joace și rolul surorii Reginei Elisabeta, Prințesa Margareta, personaj la polul opus față de cumintele monarh al Marii Britanii. Dar se simte pregătită. „Am aflat de curând cu mare bucurie că se face un mini-serial care se numește Private lives despre viețile private ale capetelor încoronate. Și acum o voi juca pe Prințesa Margareta, sora Reginei Elisabeta. Mă bucură, pentru că atunci când eram cu Jessica la filmări îi spuneam că ea are părțile mai amuzante. Prințesa Margareta era foarte controversată. Se spunea că se trezea dimineața, mai făcea ceva, și pe la ora 1 bea o vodcă ca pick me up, să o înveselească”, dezvăluie din documentare ei pentru rol Roxana.

Simte că popularitatea familiilor regale nu este întâmplătoare și se bucură că oamenii sunt atât de interesați să-i cunoască mai bine: „Fascinația pentru familiile regale este, cred eu, mai mare ca oricând, și în țară, și în Europa. Este o fascinație, cred că avem nevoie de modele, dar și de o anumită visare, altceva. Să evadăm. Sunt prinții și prințesele secolului 21, avem nevoie de vis, de o altă lume”. Roxana nu evadează decât datorită rolului, altfel este foarte cu picioarele pe pământ. Că doar așa poți urmări un vis.