Primarul Flavius Roșu a anunțat că lucrările de igienizare și reparații au început, cu prioritate în sălile de clasă, pentru ca elevii să se întoarcă într-un mediu curat, sigur și primitor.

„Din păcate, în anul școlar trecut au fost constatate numeroase deteriorări care afectează nu doar confortul, ci și imaginea școlii noastre”, a transmis Flavius Roșu.

Totodată, edilul a lansat un apel către elevi.

„Haideți să păstrăm împreună ceea ce se construiește cu efort și responsabilitate! Respectul față de spațiul școlar este o formă de respect față de educație și față de comunitatea noastră. Ne pregătim cu grijă pentru începutul noului an școlar și avem încredere că, împreună, putem menține școala într-o stare bună tot anul”, a notat Flavius Roșu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE