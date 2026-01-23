Parte din holdingul Knaus Tabbert, Morelo Reisemobil GmbH a fost fondată pe 1 februarie 2010 de Jochen Reimann în Schlüsselfeld. Compania s-a concentrat pe segmentul de lux pentru autorulote, caravane și autocaravane.

Acest vehicul își propune să ofere confortul unei locuințe, dar într-un format compact. Morelo Home 78 L impresionează prin dimensiunile sale reduse comparativ cu alte modele din gama Liner, având o lungime de 7,81 de metri și o greutate maximă admisă de 5,5 tone.

Cu toate acestea, spune producătorul, „eleganța rămâne un punct forte, iar designul rafinat al vehiculului atrage privirile. Este ca o casă de lux pe roți”.

Exteriorul este echipat cu faruri LED rotunjite, iar partea din spate se remarcă printr-un perete din fibră de sticlă, cu un design tridimensional și lumini orizontale.

Vehiculul este construit pe un șasiu Iveco Daily, cu un motor standard de 175 CP. Pentru cei care doresc mai multă putere, sunt disponibile opțiuni pentru 207 CP, transmisie automată și suspensie pneumatică.

Interiorul aduce un sentiment de spațialitate, datorită liniilor clare, culorilor deschise și înălțimii generoase. Bucătăria modernă renunță la gaz, fiind dotată cu două plite cu inducție, un frigider mare și, opțional, un cuptor.

De asemenea, sistemul de încălzire pe bază de apă caldă, alimentat cu motorină, asigură o podea încălzită pentru un plus de confort.

Morelo Home 78 L include sistemul Connect pentru controlul vehiculului, care poate fi gestionat printr-un panou tactil, din cockpit sau printr-o aplicație mobilă.

În partea din spate, utilizatorii găsesc paturi individuale, un grup sanitar cu duș și o zonă de relaxare spațioasă, situată în partea din față a vehiculului.

Prețul de pornire este de 194.900 de euro, acest model se poziționează sub media prețurilor pentru rulotele de lux.

Vehiculul expus la CMT Stuttgart, incluzând opțiuni suplimentare și un discount de târg, ajunge la 284.800 de euro.

Zona de dormit poate fi configurată cu paturi individuale longitudinale, un pat transversal sau chiar un pat tip queen-size, în funcție de preferințe.

