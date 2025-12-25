Bulgaria adoptă euro la 1 ianuarie 2026

Situată în estul Peninsulei Balcanice, Bulgaria este cunoscută de mulți turiști drept o destinație de petreceri, cu stațiuni celebre precum Nisipurile de Aur sau Sunny Beach.

Dincolo de această imagine, țara oferă însă o combinație variată de istorie, cultură și natură spectaculoasă, rămânând încă un „secret” al Europei pentru mulți, scrie reisereporter.de.

Pentru turiștii europeni, vin acum vești bune: Bulgaria va adopta euro de la 1 ianuarie 2026, ceea ce va simplifica și mai mult călătoriile.

Când dispare leva și cum se face tranziția

Spre deosebire de Croația, care a introdus euro în 2023 simultan cu aderarea la Schengen, Bulgaria a fost nevoită să amâne această etapă din cauza unei inflații prea ridicate, potrivit evaluărilor Comisiei Europene.

Începând cu 1 ianuarie 2026, leva va fi retrasă treptat din circulație, iar Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro. Pentru turiști, schimbarea vine cu avantaje clare, potrivit Centrului European al Consumatorilor: „nu va mai fi nevoie de schimb valutar, nu vor mai exista comisioane pentru tranzacții în monedă străină și dispare riscul fluctuațiilor de curs”.

Pe durata unei perioade de tranziție de o lună, atât euro, cât și leva vor putea fi folosite pentru plăți. De la 1 februarie 2026, leva nu va mai fi mijloc legal de plată.

Bancnotele vechi vor putea fi schimbate ulterior doar în Bulgaria, inclusiv la bănci și oficii poștale. În prezent, 1 leva valorează aproximativ 0,51 euro (curs la 25 decembrie 2025).

Fără controale la frontierele bulgărești

Intrarea în Bulgaria a devenit deja mai simplă pentru mulți turiști. Din 31 martie 2024, controalele la frontierele aeriene și maritime au fost eliminate, astfel că pasagerii care sosesc cu avionul sau vaporul nu mai trebuie să prezinte pașaportul sau cartea de identitate.

Inițial, controalele au fost menținute la granițele terestre, afectând în special turiștii care călătoreau cu mașina sau transportul de marfă.

Austria s-a opus inițial extinderii complete a Schengen, invocând că România și Bulgaria nu au făcut suficient pentru a combate migrația ilegală de-a lungul așa-numitei rute balcanice.

Schengen complet pentru Bulgaria din 2025

De la 1 ianuarie 2025, și controalele la frontierele terestre au fost eliminate.

Totuși, autoritățile reamintesc că toți călătorii trebuie să aibă asupra lor un document de identitate valabil, oriunde s-ar afla în spațiul Schengen.

Un alt beneficiu important: cetățenii Uniunii Europene și persoanele cu viză valabilă pentru spațiul Schengen pot sta în Bulgaria până la trei luni consecutive, regulă valabilă reciproc și pentru cetățenii bulgari în celelalte state membre.

Potrivit Comisiei Europene, eliminarea controalelor la frontieră reduce timpii pierduți, stimulează economia și contribuie la o cooperare mai eficientă în materie de securitate. Spațiul Schengen rămâne cea mai mare zonă din lume fără vize, cu libertate totală de circulație.

Ce țări fac parte din spațiul Schengen

În prezent, spațiul Schengen include următoarele state:

Belgia

Bulgaria

Danemarca

Germania

Estonia

Finlanda

Franţa

Grecia

Irlanda

Islanda (non-UE)

Italia

Croaţia

Letonia

Liechtenstein (non-UE)

Lituania

Luxemburg

Malta

Olanda

Norvegia (non-UE)

Austria

Polonia

Portugalia

România

Suedia

Elveția (non-UE)

Slovacia

Slovenia

Spania

Republica Cehă

Ungaria

Pentru a deveni membru al spațiului Schengen, un stat trebuie să treacă prin evaluări complexe care verifică aplicarea corectă a regulilor privind frontierele, securitatea și cooperarea polițienească.

Aderarea este posibilă doar cu acordul unanim al statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen, precum și cu aprobarea Parlamentului European.

Aderarea Bulgariei la euro ar putea crește prețul vacanțelor

Trecerea Bulgariei la moneda euro ar putea avea un impact semnificativ asupra preţurilor vacanţelor pentru turiştii români. Conform unui comunicat de presă al platformei online de turism Travel Planner, remis Libertatea, în primăvara anului 2026 tarifele pentru sezonul estival ar putea creşte cu 5-10%. Această majorare ar fi cauzată de costurile mai ridicate pe care unităţile de cazare le vor avea pentru aprovizionare, utilităţi şi personal.

Potrivit Travel Planner, preţurile actuale pentru o săptămână de vacanţă în Bulgaria în vara lui 2026 variază între 170 şi 1.100 de euro de persoană, în funcţie de categoria hotelului şi serviciile incluse.

„Pentru sezonul următor am observat deja din toamnă o majorare de 5-10% şi este posibil să apară un avans similar în primăvară. Practic, este posibil ca unii hotelieri să crească de două ori preţurile. Dacă vor fi două majorări, cred că am putea ajunge la o medie de creştere a preţurilor de 7-15% pentru anul următor. (…) Recomandăm turiştilor să îşi cumpere pachetele în perioada de early booking pentru a evita o posibilă nouă scumpire în primăvară, dar mai ales că acum îşi pot alege dintr-o diversitate mult mai mare de oferte”, a transmis Sebastian Constantinescu, fondator şi CEO al Travel Planner.

Peste 40% din turiștii Bulgariei sunt români

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică din Bulgaria, în perioada mai-octombrie 2025, ţara a atras aproximativ 2,5 milioane de turişti din UE, dintre care 31% au fost români.

În august, românii au reprezentat aproape 43% dintre turiştii din UE care au vizitat Bulgaria, fiind luna cu cel mai mare număr de turişti străini (în jur de 845.000). Aproximativ 80-85% dintre turişti aleg staţiunile de pe litoral, restul vizitând Sofia, regiunea Veliko Târnovo sau staţiunile montane.