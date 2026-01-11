Potrivit lui Zelenski, în ultima săptămână, armata rusă a folosit împotriva Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și 50 de rachete, inclusiv Oreșnik. Atacurile au vizat „ținte care nu au nicio semnificație militară: instalații energetice și clădiri rezidențiale”, a precizat șeful statului ucrainean.

„Moscova a așteptat în mod deliberat vremea geroasă pentru a le face viața cât mai grea posibil ucrainenilor de rând. Aceasta este o teroare rusească deliberată și cinică împotriva poporului”, a denunțat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean și-a ilustrat afirmațiile cu videoclipuri care prezintă pagube provocate de drone unor obiective civile din Kiev și din împrejurimi, precum și din regiunile Harkov, Herson, Dnipropetrovsk, Donețk, Odesa, Zaporojjia și Cernihiv.

Kremlinul prezintă bombardamentele din Ucraina ca fiind atacuri împotriva unor ținte militare, chiar dacă distrugerea centralelor electrice afectează populația civilă, notează DPA. În plus, numeroase drone și rachete sunt direcționate în blocuri de locuințe.

Regimul de la Moscova a lansat recent propriile acuzații de terorism împotriva Kievului, susținând că armata ucraineană ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele de stat folosite de liderul de la Kremlin Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski a negat vehement acest lucru și a acuzat Rusia de sustragere din negocierile de pace, în timp președintele american Donald Trump a declarat, în baza unor informații primite de la CIA, că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau pe vreuna dintre reședințele sale.

