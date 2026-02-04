Bilanțul preliminar este tragic: șapte persoane au fost ucise pe loc, iar alte 15 au fost rănite grav, conform anunțului făcut de Vadim Filașkin, șeful Administrației Regionale de Stat Donețk.

Atac deliberat la oră de vârf

Potrivit datelor furnizate de Poliție și Parchetul General, atacul a avut loc în jurul orei 12.00, moment în care piața era plină de oameni. Anchetatorii au stabilit că rușii au utilizat un sistem de lansare multiplă de rachete (MLRS) de tip Smerch, încărcat cu submuniții.

Victimele sunt exclusiv civili:

Decedați: Două femei (57 și 81 de ani) și cinci bărbați (cu vârste între 43 și 60 de ani).

Răniți: 15 persoane, cu vârste între 50 și 72 de ani, au ajuns la spital cu leziuni severe – fracturi, răni provocate de explozii și schije.

Vadim Filașkin a condamnat vehement atacul, subliniind cinismul strategiei rusești.

„Rușii au atacat piața cu obuze de tip cluster, unde există întotdeauna o adunare masivă de oameni dimineața. Aceasta este o altă crimă de război deliberată și o dovadă în plus că toate declarațiile rusești despre un «armistițiu» sunt lipsite de valoare”, a transmis Vadim Filașkin.

Bombe aeriene peste cartiere rezidențiale

Pe lângă masacrul din piață, orașul a fost lovit și de două bombe aeriene. Acestea au vizat o zonă industrială, dar suflul exploziilor a avariat trei blocuri de locuințe și trei case private. Pavilioanele comerciale și mai multe vehicule au fost distruse.

Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește, echipele de intervenție lucrând încă la fața locului pentru a ajuta răniții și a evalua pagubele.

Apel la evacuare

Drujkivka a devenit o țintă frecventă a bombardamentelor. Doar pe 25 ianuarie, un alt atac cu sistemul Smerch a ucis o femeie de 78 de ani.

În acest context, oficialii au făcut un nou apel urgent către populație să părăsească zona și să se evacueze în regiuni mai sigure.

Atacul a avut loc în același timp în care, în Emiratele Arabe Unite, delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA negociază un acord de pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE