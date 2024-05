Potrivit unui proiect de decret datat marți, 21 mai, Ministerul Apărării de la Moscova solicită ajustarea frontierei maritime din jurul insulelor ruse din partea estică a Golfului Finlandei şi în zona enclavei Kaliningrad.



„Traseul frontierei de stat a Federaţiei Ruse pe mare se va schimba”, se menţionează în decretul citat inițial de agenția de presă Interfax.

Ministerul rus al Apărării susține că a inițiat acest demers deoarece măsurătorile efectuate în perioada sovietică, mai exact în 1985, s-au bazat pe hărţi nautice datând de la jumătatea secolului al XX-lea care nu corespund pe deplin noilor coordonate cartografice. Dacă va fi aprobat, decretul va intra în vigoare în ianuarie 2025.

Nu este clar deocamdată ce presupune delimitarea apelor teritoriale ruse sau dacă au avut loc consultări cu alte state riverane la Marea Baltică, notează agenția de presă Reuters, preluată de Agerpres.

O sursă diplomatică citată de TASS, agenția de presă care răspândește narativele Kremlinului, susține că Rusia nu intenționează să-și extindă apele teritoriale, zona economică exclusivă, platforma continentală și granița de stat.

Ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a reacţionat prompt, afirmând că Rusia trebuie să respecte Convenţia ONU privind dreptul mării și acuzând statul vecin că seamănă „confuzie”.

„Autorităţile finlandeze investighează informaţia din presa rusă despre definirea zonelor maritime din Golful Finlandei. Guvernul monitorizează situaţia îndeaproape. Rusia nu a fost în contact cu Finlanda în această chestiune. Finlanda acţionează, ca întotdeauna, calm şi bazându-se pe fapte”, a declarat președintele finladez Alexander Stubb.

Ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a denunțat, la rândul său, o escaladare împotriva NATO şi Uniunii Europene, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Another Russian hybrid operation is underway, this time attempting to spread fear, uncertainty and doubt about their intentions in the Baltic Sea. This is an obvious escalation against NATO and the EU, and must be met with an appropriately firm response.