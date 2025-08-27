Proiectul se desfășoară cu sprijinul Ministerului Resurselor Naturale al Rusiei și al Agenției Federale pentru Utilizarea Subsolului.

Cursanții nord-coreeni vor vizita cea mai mare companie rusă pentru explorarea zăcămintelor de uraniu

Prim-viceguvernatorul regiunii Irkutsk, Roman Kolesov, a subliniat că participarea specialiștilor nord-coreeni ar putea consolida cooperarea dintre regiune și Phenian.

În cadrul instruirii, cursanții vor vizita facilitățile Urangeologorazvedka, cea mai mare companie de stat rusă pentru explorarea zăcămintelor de uraniu.

Acest interes pentru colaborare are loc pe fondul rapoartelor privind dezvoltarea programului nuclear nord-coreean.

În iunie, Bloomberg a relatat, pe baza imaginilor satelitare, că la Yongbyon este construită o nouă instalație posibil destinată îmbogățirii uraniului.

Specialiștii în armament nuclear Jeffrey Lewis și Sam Lair au remarcat că dimensiunile sălii centrale a clădirii coincid cu cele din complexul Kangson, unde funcționează centrifuge de îmbogățire. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a confirmat aceste similitudini.

Coreea de Nord deține focoase nucleare

În paralel, Serviciul de Cercetare al Congresului SUA (CRS) a revizuit în creștere estimările privind arsenalul nuclear al Phenianului.

Conform datelor recente, Coreea de Nord deține suficient material pentru până la 90 de focoase nucleare, dintre care circa 50 ar fi deja operaționale. În comparație, evaluările pentru perioada 2023–2024 indicau doar 20–60 de focoase.

CRS pune această evoluție rapidă pe seama sprijinului tehnic primit din partea Rusiei, oferit în schimbul livrărilor de arme și trupe nord-coreene pentru războiul din Ucraina.

Potrivit serviciilor de informații, acest ajutor ar fi accelerat atât testele, cât și desfășurarea sistemelor nucleare nord-coreene.