Hurriyet, o agenție de știri din Turcia, relatează că Ankara intenționează să renunțe la sistemele antiaeriene S-400 și să le vândă unei țări din Golf pentru a convinge Statele Unite să ridice sancțiunile și să o includă în programul F-35.

În 2020, SUA au sancționat Turcia, aliat în NATO, din cauza achiziționării unor sisteme S-400 și a eliminat-o de pe lista potențialilor cumpărători de avioane de vânătoare F-35.

Întrebat vineri despre relatarea din Hurriyet și dacă Turcia a cerut permisiunea Rusiei pentru a revinde sistemele S-400, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că problema este „extrem de sensibilă”.

„Cu toate acestea, am ținut legătura cu partea turcă și vom continua să menținem contactul cu ei pe această temă”, a răspuns Peskov.

Liderul turc Recep Tayyip Erdogan s-a întâlnit marți cu președintele american Donald Trump și i-a cerut un răspuns pozitiv la cererea țării sale de a cumpăra avioane militare F-35.

La rândul lui, Donald Trump a afirmat că va ridica sancțiunile impuse Turciei și va „examina” posibilitatea de a vinde avioane F-35 către Ankara.

Pe lângă includerea în programul F-35, Turcia mizează pe SUA pentru a face rost de motoare pentru avioanele de luptă KAAN, care ar putea zbura abia cândva în anii 2030.