Atacul asupra convoiului umanitar

Incidentul a avut loc în apropierea orașului Bilozerka, aflat în apropierea liniei frontului. Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare ucrainene din regiunea Kherson, a declarat că dronele și artileria rusă au lovit vehiculele.

„Ocupanții au vizat în mod deliberat camioanele ONU OCHA cu drone și artilerie”, a scris Prokudin pe rețelele sociale.

El a adăugat că convoiul era format din patru vehicule, dintre care unul a fost distrus de foc, iar altul a fost „grav avariat”.

Conform relatărilor, atacul a avut loc în primele ore ale dimineții. Vehiculele implicate în operațiune purtau însemnele Programului Alimentar Mondial și transportau ajutoare umanitare pentru populația civilă din regiune.

Prokudin a împărtășit o fotografie care arată un camion alb marcat cu emblema Programului Alimentar Mondial în flăcări. Un vehicul de transport a fost distrus în atac, iar altul a suferit avarii grave. Două vehicule suplimentare din convoi au reușit să scape de atac.

„Este un miracol că nimeni nu a fost rănit”, a declarat guvernatorul Prokudin.

Reacții și condamnări în urma atacului asupra convoiului ONU

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a denunțat atacul pe platforma X, descriindu-l drept „o nouă încălcare brutală a dreptului internațional” de către Rusia.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

El a afirmat că acest incident demonstrează „disprețul total” al Moscovei față de viețile civililor și obligațiile sale internaționale.

„Ocupanții au vizat în mod deliberat camioanele ONU OCHA cu drone și artilerie”, a declarat Oleksandr Prokudin, un oficial local.

Atacul a avut loc în satul Bilozerka, situat la câțiva kilometri de râul Nipru, care marchează linia frontului în acest sector. Trupele ruse ocupă partea regiunii Kherson situată la est de Nipru.

Schimburi de focuri de mortiere între cele două părți au loc aproape zilnic pe ambele maluri ale râului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE