„Inamicul a lansat atacuri asupra orașului Krivoi Rog. A atacat obiective industriale. A izbucnit un incendiu. Echipele de salvare lucrează la fața locului. O persoană a fost rănită. Medicii îi acordă victimei toată asistența necesară”, a declarat Oleksandr Ganza, șeful administrației regionale din Dnipropetrovsk, pe rețelele sociale.

Today's air strikes started from Kiev (image) and Krivoi Rog (footage): pic.twitter.com/IpFn71CHXF — Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) August 16, 2026

Ulterior, acesta a confirmat că un om a murit, iar alți 13 sunt răniți.

În aceeași noapte, mai multe regiuni din Ucraina au fost ținta unui atac masiv.

Кривий Ріг: пошкоджено промислове підприємство, одна людина загинула, 13 — поранено pic.twitter.com/a6NvZbfNNv — БыльБылева (@Bylbyleva) August 16, 2026

Orașele Kiev, Kamensk și Kremenciuk au fost, de asemenea, lovite. La Kiev, fragmente de rachete au provocat incendii în cartierele Obolonski și Holosiivski.

Russian forces struck Kryvyi Rih overnight, targeting an industrial facility. One person was killed and 14 injured, with four in critical condition, amid a renewed wave of strikes. #KryvyiRihhttps://t.co/BxAzYkuc1J pic.twitter.com/b3MuowI8Yk — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) August 16, 2026

„În Obolonski, au fost afectate clădiri nerezidențiale și câteva mașini, iar în Holosiivski, un incendiu a izbucnit într-o altă zonă cu clădiri nerezidențiale”, a explicat primarul capitalei, Vitali Kliciko.

The number of injured in Kryvyi Rih has risen to 13 due to Russia's strikes on industrial enterprises pic.twitter.com/yaQ6uxLR8y — EMPR.media (@EuromaidanPR) August 16, 2026

Potrivit Administrației Municipale a Kievului, la ora 03:35, autoritățile raportau un singur rănit, în contextul exploziilor auzite în oraș începând cu ora 02:47.

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