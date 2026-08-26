Cum ne afectează telefonul starea de spirit?

Jon Elhai, profesor la Universitatea din Toledo, Ohio, explică: „Cu siguranță poate înrăutăți starea de spirit, chiar și în cazul persoanelor sănătoase, în funcție de scopul utilizării acesteia.”

Un sondaj YouGov din 2025 confirmă că majoritatea adulților cu vârsta sub 45 de ani doresc să-și reducă timpul petrecut în fața ecranelor, întrucât multe aplicații, precum TikTok, sunt concepute să ne capteze atenția pentru cât mai mult timp posibil. În acest context, specialiștii recomandă schimbarea abordării utilizării telefoanelor, mai degrabă decât o simplă reducere a timpului petrecut pe ele.

Cum să folosești telefonul în mod benefic

Joseph Bayer, profesor la Universitatea de Stat din Ohio, subliniază că pentru a dezvolta obiceiuri digitale sănătoase, „trebuie să te cunoști pe tine însuți. Trebuie să știi care sunt obiectivele tale ca persoană și în ceea ce privește utilizarea telefonului”. Iată câteva moduri prin care îți poți transforma timpul petrecut pe smartphone în experiențe pozitive:

  1. Joacă jocuri care stimulează creierul

Jocurile online care implică gândirea rapidă, precum „Call of Duty” și „Fortnite”, au fost asociate cu îmbunătățirea funcțiilor cognitive, potrivit cercetărilor. De asemenea, jocurile de tip puzzle sau cele de societate, disponibile acum ca aplicații, pot aduce beneficii similare. Bayer, de exemplu, este un fan al jocului „Wingspan” în varianta pentru mobil: „A juca un joc de societate online timp de un minut te face să simți un mic impuls de energie între sarcinile de serviciu.” Alte opțiuni populare includ Catan, Codenames și Ticket to Ride.

  1. Descoperă aplicația Libby

Cititul este o altă activitate care stimulează intelectul și contribuie la o viață mai lungă și mai sănătoasă. Aplicații precum Libby sau Hoopla oferă acces gratuit la cărți electronice, cărți audio și reviste din bibliotecile locale. Astfel, îți poți transforma smartphone-ul într-o bibliotecă portabilă și să profiți de timpul liber pentru a te bucura de lectură.

  1. Explorează hobby-urile tale

Conform experților, hobby-urile creative, precum muzica sau arta, sunt benefice atât pentru sănătatea mintală, cât și pentru menținerea tinereții creierului. Reddit este o platformă utilă pentru a găsi comunități dedicate intereselor tale. „Poți găsi o comunitate de subreddit pentru orice hobby ai”, spune Elhai, adăugând că platforma este o sursă valoroasă de informații și inspirație.

  1. Practică mindfulness

Exercițiile de mindfulness pot ajuta la reducerea anxietății și la crearea unei stări de calm. Aplicații precum Headspace sau Calm oferă sesiuni scurte de meditație care te pot ajuta să gestionezi stresul și să dezvolți o relație mai sănătoasă cu telefonul tău. „Persoanele care sunt mai conștiente de modul în care își folosesc smartphone-ul sunt mai puțin predispuse la utilizarea problematică”, afirmă Elhai.

  1. Învață o limbă nouă

Studiile au arătat că învățarea unei limbi străine poate amâna apariția demenței și poate păstra creierul tânăr. Aplicații precum Pimsleur sau Italki îți permit să înveți și să exersezi limbi străine, chiar și atunci când ești în mișcare. „Dacă ai timp pe telefon, acest lucru poate fi benefic”, explică Elhai.

  1. Exprimă recunoștință

Notează zilnic lucrurile pentru care ești recunoscător folosind aplicații precum Three Good Things sau Gratitude. Studiile arată că practicarea recunoștinței poate reduce sentimentele de singurătate și poate îmbunătăți starea de spirit. „Aceste aplicații te ajută să menții o dispoziție optimistă”, adaugă Elhai.

  1. Conectează-te cu cei dragi

Interacțiunile sociale sunt esențiale pentru bunăstare. Fie că trimiți un mesaj, dai un telefon sau împărtășești un meme amuzant, conectarea cu ceilalți poate aduce satisfacție. „Când oamenii își folosesc telefoanele în moduri non-sociale, cum ar fi ascultând muzică sau vizionând filme, poate fi plăcut pe termen scurt, dar nu la fel de satisfăcător ca utilizarea socială”, afirmă Elhai.

Studiile citate subliniază că oamenii subestimează adesea cât de multă bucurie le poate aduce o simplă conversație telefonică. Un gest mic, precum un mesaj de „mă gândesc la tine” sau un telefon neașteptat, poate face diferența în starea de spirit a ambilor interlocutori.

Meta va limita în mod implicit utilizarea Instagram și Facebook de către persoanele cu vârsta sub 18 ani la două ore pe zi, cumulativ, și le va bloca accesul la ambele aplicații – cu excepția serviciilor de mesagerie – între miezul nopții și ora 06:00, conform acordului încheiat miercuri cu aproximativ 50 de state americane și supus aprobării unui judecător federal din Oakland (California).

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