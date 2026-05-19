Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei

Harkovul a fost din nou ținta unui atac cu drone rusești, două districte fiind lovite, informează News.ro, citând Ukrinform. În cartierul Novobavarsky, mai multe case private au fost cuprinse de flăcări.

„O altă lovitură în districtul Novobavarsky: conform informațiilor preliminare, casele private sunt în flăcări”, a declarat primarul orașului, Ihor Terekhov, pe Telegram.

Cel puțin o persoană ar fi rămas prinsă sub dărâmături

Două persoane au fost salvate dintr-o casă, însă o a treia ar putea fi prinsă sub dărâmături.

„Se desfășoară operațiuni de căutare și salvare”, a adăugat Terekhov. Atacul a cauzat incendii în două locuințe și a avariat cel puțin 10 clădiri.

Înainte de atac, Forțele Aeriene au avertizat despre deplasarea unui grup de drone în direcția Harkovului. Sirenele de raid aerian au răsunat în oraș, potrivit News.ro.

Atacul din Harkov a avut loc la doar câteva ore după ce Ucraina a anunțat că a realizat prima sa bombă aeriană, după 17 luni de eforturi. Ministrul Apărării de la Kiev susține că este „concepută special pentru realitățile războiului modern”.

