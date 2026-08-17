Șine speciale de lansare descoperite prin satelit

O investigație a publicației The Telegraph bazată pe imagini din satelit și documente de la servicii de informații arată că Rusia a extins masiv rețeaua sa de infrastructură militară aeriană. Cele 10 baze secrete plasează teritorii importante din țările membre NATO, inclusiv România, în raza de acțiune directă a dronelor kamikaze rusești de ultimă generație.

Potrivit analizei realizate pe baza imaginilor din satelit de firma de securitate DroneSec și confirmate de date obținute de The Telegraph, au fost identificate cel puțin 59 de șine mecanice de lansare noi. Dintre acestea, aproximativ 20 au o lungime extinsă, concepută special pentru lansarea noilor tipuri de drone de atac cu rază lungă de acțiune.

Unele dintre aceste noduri au fost amenajate pe foste aeroporturi civile sau baze militare vechi, în timp ce altele au fost construite de la zero în zone izolate.

Kremlinul și-a „extins semnificativ” rețeaua de drone în încercarea de a „ataca Ucraina și de a menține statele NATO sub riscul unor astfel de atacuri”, potrivit lui Mike Monnik, directorul executiv și fondatorul DroneSec, care a analizat imaginile din satelit.

El a adăugat că: „Această extindere a siturilor de lansare arată modul în care Rusia și-a mărit capacitatea de a lansa un număr mai mare de drone, folosind în același timp tehnologia pentru a face tipurile de drone utilizate mai greu de interceptat.

Noile drone Geran pot atinge Varșovia și infrastructura critică din Europa

Kremlinul a modernizat constant variantele licențiate ale dronelor iraniene Shahed. Ultimele versiuni dezvoltate de inginerii militari ruși, numite Geran-4 și Geran-5, dispun de propulsie cu reacție, ating viteze mult mai mari și pot transporta încărcături explozive de până la 90 de kilograme.

Cu o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri, aceste drone lansate de la noile baze de graniță pot lovi ținte aflate adânc în interiorul teritoriului european, inclusiv Varșovia, capitala Poloniei. În plus, rapoartele serviciilor de informații militare ucrainene (GUR) arată că unele versiuni sunt echipate și cu rachete aer-aer pentru a ataca aeronavele de apărare.

Informațiile furnizate de experți arată că o singură astfel de bază dispune de spații de depozitare capabile să adăpostească peste 1.000 de drone simultan. Producția este susținută de fabrici mari din interiorul Rusiei, cum este complexul industrial Alabuga, care produce anual mii de unități.

Reacția NATO și riscurile de securitate

Oficialii din serviciile de informații europene și americane avertizează că, pe lângă atacurile zilnice asupra infrastructurii ucrainene, aceste baze oferă Moscovei posibilitatea de a derula provocări armate sau atacuri asupra infrastructurii critice din alte țări vecine.

Un oficial NATO a declarat pentru The Telegraph că alianța militară este „pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat” și va continua să își „sporească nivelul de pregătire pentru a descuraja și a se apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor”.

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