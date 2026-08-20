Adrian Minune a surprins publicul de la Nibiru după ce a interpretat „Dacă ploaia s-ar opri”, una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Cargo. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Adrian Minune, moment neașteptat la Nibiru

Adrian Minune i-a surprins pe cei prezenți la Nibiru cu un moment muzical diferit de stilul cu care și-a obișnuit publicul. Artistul a urcat pe scenă și a interpretat „Dacă ploaia s-ar opri”, una dintre piesele cunoscute ale trupei Cargo.

Melodia este asociată de ani buni cu rockul românesc și se numără printre piesele reprezentative ale formației. Alegerea lui Adrian Minune a fost, astfel, una neașteptată, iar momentul a ajuns rapid în atenția internauților.

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Mesajul transmis de organizatori

Interpretarea a venit într-un context în care Nibiru a mizat pe combinații muzicale neașteptate. Momentul a fost prezentat chiar de organizatori drept un cover pe care îl poți auzi „doar la Nibiru”.

„Noi v-am zis că stăm bine pe toate genurile muzicale”, este mesajul publicat de cei de la Nibiru pe pagina oficială de Instagram.

Cunoscut pentru stilul muzical care l-a consacrat, Adrian Minune a schimbat de această dată complet registrul. Interpretarea unei piese rock a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât „Dacă ploaia s-ar opri” este una dintre melodiile emblematice din repertoriul Cargo.

Reacțiile internauților: „Să fie asta sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari?”

Momentul nu a trecut neobservat în mediul online. Comentariile au arătat că interpretarea a fost apreciată inclusiv de persoane care nu s-ar fi așteptat să îl audă pe Adrian Minune cântând rock.

„Să fie asta sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari? E-an-na cântă manele rock și Adi Minune cântă rock”.

Un alt internaut a fost și mai categoric: „Mai bună decât originala”. Altul a imaginat, în glumă, un schimb de repertoriu între Adrian Minune și trupa Cargo: „Ok, acum Cargo «Așa sunt zilele mele» version”.

Interpretarea a adus și numeroase comentarii despre calitățile vocale ale artistului. „Se poate spune orice despre el, însă nu că n-are voce”, a scris unul dintre internauți.

Un alt utilizator s-a arătat la fel de impresionat: „Doamne ce voce are!”.

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