Extinderea infrastructurii militare rusești în apropierea Finlandei, țară membră NATO, este observată în imagini din satelit surprinse în perioada iunie 2024 – octombrie 2025.

Potrivit radioteleviziunii finlandeze Yle, lucrările de modernizare și extindere decurg în ritm alert la cel puțin două baze militare rusești: Rîbka, situată la 175 de kilometri de granița cu Finlanda, și Besoveț, situată în apropiere.

Un nou oraș militar și o bază extinsă în ritm alert Captură ISW

Utilizată intens în perioada sovietică, baza Rîbka a fost în mare parte abandonată la începutul anilor 2000. Acum însă este reactivată pentru a fi folosită de Corpul 44 al Armatei, parte a Districtului Militar Leningrad. În perimetrul ei funcționează deja o bază aeriană de mari dimensiuni și un depozit de echipamente militare.

Yle relatează că baza aeriană Besoveț, situată la aproximativ 12 kilometri de orașul Petrozavodsk, găzduiește în prezent 80 de avioane de vânătoare, inclusiv Su-35S și Su-27.

De asemenea, regiunea adăpostește câteva mii de unități de tehnică militară, printre care vehicule blindate, camioane și sisteme de artilerie.

În plus, după cum arată imagini din satelit surprinse în perioada mai – august 2025, armata rusă construiește un nou oraș militar lângă orașul Kandalakșa, în regiunea Murmansk, la aproximativ 115 kilometri de granița cu Finlanda. Este vorba despre garnizoana Lupce-Savino, a cărei construcție a început acum un an și care este destinată găzduirii unor noi brigăzi de artilerie și geniu.

ISW a relatat anterior despre alte cazuri de extindere a infrastructurii militare ruse de-a lungul frontierei cu Finlanda.

În 2024, Rusia a reorganizat Districtul Militar Vest și a înființat districtele militare Leningrad și Moscova. Decizia a fost luată după ce Finlanda a fost nevoită să renunțe la decenii de neutralitate și să se alăture NATO pentru a nu avea soarta Ucrainei.

Vladimir Putin și acoliții liderului rus au amenințat în mod direct Finlanda, folosind o retorică falsă similară celei utilizate anterior pentru a justifica invazia din Ucraina, notează ISW.

