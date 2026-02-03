Extinderea infrastructurii militare rusești în apropierea Finlandei, țară membră NATO, este observată în imagini din satelit surprinse în perioada iunie 2024 – octombrie 2025.

Potrivit radioteleviziunii finlandeze Yle, lucrările de modernizare și extindere decurg în ritm alert la cel puțin două baze militare rusești: Rîbka, situată la 175 de kilometri de granița cu Finlanda, și Besoveț, situată în apropiere.

ISW - Rusia construiește infrastructură militară la granița cu Finlanda Captură ISW
Un nou oraș militar și o bază extinsă în ritm alert Captură ISW

Utilizată intens în perioada sovietică, baza Rîbka a fost în mare parte abandonată la începutul anilor 2000. Acum însă este reactivată pentru a fi folosită de Corpul 44 al Armatei, parte a Districtului Militar Leningrad. În perimetrul ei funcționează deja o bază aeriană de mari dimensiuni și un depozit de echipamente militare.

Yle relatează că baza aeriană Besoveț, situată la aproximativ 12 kilometri de orașul Petrozavodsk, găzduiește în prezent 80 de avioane de vânătoare, inclusiv Su-35S și Su-27.

De asemenea, regiunea adăpostește câteva mii de unități de tehnică militară, printre care vehicule blindate, camioane și sisteme de artilerie.

În plus, după cum arată imagini din satelit surprinse în perioada mai – august 2025, armata rusă construiește un nou oraș militar lângă orașul Kandalakșa, în regiunea Murmansk, la aproximativ 115 kilometri de granița cu Finlanda. Este vorba despre garnizoana Lupce-Savino, a cărei construcție a început acum un an și care este destinată găzduirii unor noi brigăzi de artilerie și geniu.

ISW a relatat anterior despre alte cazuri de extindere a infrastructurii militare ruse de-a lungul frontierei cu Finlanda.

În 2024, Rusia a reorganizat Districtul Militar Vest și a înființat districtele militare Leningrad și Moscova. Decizia a fost luată după ce Finlanda a fost nevoită să renunțe la decenii de neutralitate și să se alăture NATO pentru a nu avea soarta Ucrainei.

Vladimir Putin și acoliții liderului rus au amenințat în mod direct Finlanda, folosind o retorică falsă similară celei utilizate anterior pentru a justifica invazia din Ucraina, notează ISW.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru Autostrada Moldovei
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Unica.ro
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Fermierii riscă să nu mai primească subvențiile APIA pentru 2026, din cauza grevelor din 1.300 de primării
Știri România 18:02
Fermierii riscă să nu mai primească subvențiile APIA pentru 2026, din cauza grevelor din 1.300 de primării
Comunitatea Declic și rețeaua Mining Watch România cer Ministerului Mediului să anuleze avizul pentru proiectul minier de la Certej: „Este un abuz administrativ fără precedent”
Știri România 18:00
Comunitatea Declic și rețeaua Mining Watch România cer Ministerului Mediului să anuleze avizul pentru proiectul minier de la Certej: „Este un abuz administrativ fără precedent”
Parteneri
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte”
Adevarul.ro
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte”
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Fanatik.ro
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Stiri Mondene 17:17
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, are probleme în spatele gratiilor. Ce au decis magistrații după ce acesta a refuzat un avocat din oficiu
Stiri Mondene 17:00
Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, are probleme în spatele gratiilor. Ce au decis magistrații după ce acesta a refuzat un avocat din oficiu
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
ObservatorNews.ro
Domeniul în care se câştigă 1.000 dolari pe oră. "Cea mai bine plătită meserie din lume", pe cale să dispară
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Nici Kelemen Hunor nu îl mai susține pe Bolojan în scandalul taxelor și impozitelor majorate și a luat o decizie: „Oamenii au dreptate”
Politică 19:04
Nici Kelemen Hunor nu îl mai susține pe Bolojan în scandalul taxelor și impozitelor majorate și a luat o decizie: „Oamenii au dreptate”
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru Autostrada Moldovei
Interviu
Politică 19:03
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru Autostrada Moldovei
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite
Fanatik.ro
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință
Spotmedia.ro
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință