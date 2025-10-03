Ministerul de Finanțe a prezentat luni proiectul de buget pentru 2026. Acesta include creșterea TVA de la 20% la 22% și reducerea pragului de scutire pentru firmele mici.

Impactul măsurilor din Rusia asupra populației

De asemenea, se propune o taxă de 5% pe jocurile de noroc.

Oficialii au explicat că măsurile sunt menite să limiteze deficitul bugetar, estimat la 1,6% din PIB în 2026.

Bugetul arată o ușoară reducere a cheltuielilor de apărare în 2026, dar cresc fondurile pentru securitate internă.

Experții avertizează că populația va suporta costurile acestor măsuri. Rușii se confruntă deja cu o inflație de peste 8% și dobânzi ridicate.

Creșterea economică este prognozată la doar 1,3% în 2026, marcând începutul unei perioade de stagnare.

Perspective economice

Analiștii consideră că Kremlinul evită să crească datoria publică și transferă costurile războiului asupra populației. Taxele mai mari și măsurile de austeritate riscă să afecteze și mai mult economia civilă.

Bugetul reflectă prioritățile Rusiei în contextul actual. Deși cheltuielile militare scad ușor, fondurile totale pentru războiul Rusia-Ucraina și securitate rămân ridicate. Economia civilă pare să fie sacrificată în favoarea efortului de război.

Creșterea taxelor într-o perioadă de încetinire economică ar putea genera nemulțumiri sociale și afecta și mai mult perspectivele de creștere ale Rusiei.

O altă criză fără precedent este deja în Rusia: 40% din rafinării sunt oprite, piața se confruntă cu un deficit major de combustibil.

Drept urmare, producția de benzină și motorină a scăzut: în august cu 6–7%, iar în septembrie cu încă 18–20%.

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, potrivit cotidianului italian La Stampa. Acest lucru ar putea afecta capacitatea Rusiei de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

