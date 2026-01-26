Campionii abuzurilor: de trei ori mai multe reclamații decât Turcia

Mii de dosare confidențiale, obținute de BBC și publicația franceză Disclose de la un informator din cadrul Interpol arată amploarea abuzurilor comise de Rusia.

Potrivit documentelor, Moscova a transformat sistemul internațional de urmărire a infractorilor într-o unealtă de persecuție politică. Sub pretextul că ar fi agenți secreți străini sau că au comis infracțiuni, opozanții politici, oamenii de afaceri care nu susțin războiul și jurnaliștii independenți sunt puși pe listele de „urmăriți general”, cerându-se arestarea lor oriunde s-ar afla pe glob.

Cifrele analizate de jurnaliștii britanici arată o discrepanță uriașă. În ultimii zece ani, unitatea independentă a Interpol care se ocupă de reclamații a primit mai multe plângeri împotriva Rusiei decât împotriva oricărei alte țări. De exemplu, numărul plângerilor vizând Rusia este de trei ori mai mare decât cel al următoarei țări din top, Turcia. Mai mult, cele mai multe cazuri respinse de Interpol, adică cereri de arestare considerate nefondate sau abuzive, provin tot de la Moscova.

„Când primești o notificare roșie, viața ta se schimbă complet”

Dincolo de statistici și dosare, există drame umane sfâșietoare. Igor Pestrikov, un om de afaceri rus, a simțit pe pielea lui ce înseamnă brațul lung al răzbunării Kremlinului. Pestrikov a fost acționar majoritar la mari companii metalurgice, inclusiv la uzina Solikamsk. Problemele lui au început înainte de invazia din Ucraina, când miniștrii ruși l-au presat să nu mai vândă produse în străinătate, ci doar pe piața internă. Omul de afaceri a înțeles imediat miza: produsele sale urmau să fie folosite pentru tancuri și avioane de luptă.

„Era și o chestiune morală… nimeni nu voia să se implice, nici măcar indirect, în producția de ceva folosit pentru a ucide oameni”, a povestit Pestrikov.

Refuzul său de a colabora cu mașinăria de război a lui Putin, combinat cu faptul că soția sa era ucraineană, a dus la dezastru. Rusia i-a naționalizat companiile și i-a deschis dosar penal pentru presupuse infracțiuni financiare.

„Te simți ca un șobolan încolțit”

Bărbatul a fugit în Franța în iunie 2022 și a cerut azil. Dar coșmarul abia începea. A aflat că numele său a fost introdus de Rusia în sistemul Interpol printr-o „difuzare roșie”, o alertă trimisă țărilor pentru a localiza și aresta o persoană. Efectele au fost imediate și devastatoare: conturile bancare i-au fost blocate, iar închirierea unui apartament a devenit o misiune imposibilă.

„Ești mereu nervos, tot timpul. Poliția poate intra în casa ta în orice moment… de aceea te simți ca un șobolan încolțit. Stresul, nervii, presiunea, lipsa de lege care ți se impune sunt cele care destramă familiile”, mărturisește rusul.

Pentru a-și proteja familia, fiica și soția lui s-au mutat în altă țară. După aproape doi ani de chin, comisia internă a Interpol i-a dat dreptate: dosarul său era politic, iar informațiile trimise de ruși erau „generice”. Alerta a fost ștearsă, dar trauma a rămas.

Au vrut să aresteze judecătorii care l-au condamnat pe Putin

Documentele scurse mai arată că, în anul 2024, Rusia a încercat să obțină alerte roșii prin Interpol chiar pe numele unor judecători și al unui procuror de la Curtea Penală Internațională (CPI), pentru că aceștia emiseseră mandate de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova (comisarul pentru drepturile copiilor), acuzați de crime de război în Ucraina. Din fericire, Interpol a respins aceste solicitări aberante.

Deși după invazia din Ucraina s-au introdus controale suplimentare, se pare că Rusia găsește metode să le ocolească.

„Istoric, Rusia a fost unul dintre principalii autori ai notificărilor roșii abuzive”, avertizează Ben Keith, un avocat britanic care susține că are un flux constant de clienți, oameni care au fugit de regim sau sunt pro-Ucraina, care se trezesc vânați prin Interpol.

Metodele „murdare”: cum se ocolește sistemul oficial

Atunci când calea oficială e blocată, Moscova apelează la metode neoficiale. Documentele arată că Rusia folosește sistemul de mesagerie al Interpol pentru a cere „informal” date despre fugari, ocolind procedurile stricte.

Un caz concret este cel al jurnalistului Armen Aramian, condamnat în Rusia pentru că a relatat despre demonstrațiile pro-Navalnîi. Deși nu a emis o notificare roșie formală, Rusia a trimis mesaje poliției din Germania și Armenia cerând „orice informație utilă” despre el.

„Nu cred că se așteptau ca Germania să le trimită adresa mea… dar dacă ar fi putut obține măcar câteva informații, acestea ar fi fost totuși valoroase pentru ei”, a declarat jurnalistul, după ce a văzut mesajele secrete.

Reacția Interpol: „Suntem îngrijorați”

Confruntat cu aceste dezvăluiri, Interpol a transmis că are sisteme solide pentru a preveni abuzurile și că mii de criminali periculoși sunt prinși anual datorită lor și că acuzațiile se bazează pe o neînțelegere a procedurilor. Totuși, informatorul care a furnizat documentele susține că, în 2025, unele dintre măsurile stricte de verificare impuse Rusiei au fost, de fapt, relaxate discret.

Avocații specializați în drepturile omului sunt de părere că singura soluție reală este suspendarea Rusiei din sistem. Altfel, avertizează Igor Pestrikov, pericolul rămâne uriaș: „Apăsând un buton, pot introduce orice, pot atribui orice infracțiune unei persoane”.