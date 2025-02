Publicația rusă susține că regimul de la Moscova își va atinge obiectivele din Ucraina, dar, la fel ca și Kremlinul, nu le menționează în mod clar, semn că acestea pot varia în funcție din cursul evenimentelor – atât de pe câmpul de luptă, cât și pe plan politic. În schimb, iese în evidență dorința de a obține capitularea țării vecine.

„În ultimele luni, Moscova a demonstrat o intenție puternică de a-și intensifica presiunea asupra Ucrainei, respingând orice idee de înghețare a conflictului. (Aceste – n.r.) remanieri în sectoare-cheie, în care accentul este pus pe digitalizare, dezvoltarea tehnologiilor fără pilot și succese pe front, confirmă strategia presiunii”, notează Bloknot.

Publicația rusă comentează astfel numirea lui Dmitri Bakanov la șefia Roskosmos și pe cea a lui Andrei Nikitin ca viceministru al transporturilor.

Prezentându-l pe Bakanov ca „specialist în transformare digitală”, Bloknot susține că acesta se va concentra pe „introducerea de inovații în industria spațială”, un lucru „esențial pentru intelligence-ul militar, navigație, comandă și control, în special în mediul actual”. Un blogger militar rus scrie că Bakanov va avea sarcina de a duce până la capăt proiectul constelației de sateliți Sfera, cu dublă utilizare, inclusiv militară.

În ceea ce-l privește pe Nikitin, se presupune că fostul guvernator al regiunii Novgorod va fi responsabil de supervizarea dezvoltării tehnologiilor fără pilot, cum ar fi dronele, considerate printre cele mai eficiente arme de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Publicația rusă afirmă că regimul de la Moscova nu prea este interesat de negocieri de pace în Ucraina, ci pe dezvoltarea de noi arme și noi tehnologii care să-i permită să continue războiul „până la atingerea obiectivelor sale”. Obiectivele nu sunt menționate, dar încă din titlu se anunță că „Moscova pregătește capitularea Kievului”. În schimb, publicația de propagandă anunță un prim „obiectiv strategic”, și anume „eliberarea părții din regiunea Kursk aflată sub controlul forțelor armate ucrainene”.

„Dacă acest plan (alungarea ucrainenilor din Kursk – n.r.) va fi implementat, Ucraina și SUA își vor pierde unul dintre principalele atuuri. Acest lucru va schimba dramatic echilibrul de putere și va pune Moscova într-o poziție mai avantajoasă în negocieri”, conchide Bloknot.ru, citând un alt site de propagandă al Kremlinului.

Anton Herașcenko, un fost consilier al Ministerului ucrainean de Interne, observă un nou discurs în Rusia, și anume că „nu există niciun sens pentru lansarea discuțiilor de pace” în Ucraina, iar președintele american Donald Trump „nu are nicio pârghie” asupra liderului de la Kremlin Vladimir Putin.

Voices are growing stronger that it supposedly makes no sense for Putin to end the war, that sanctions are not working, and that Trump has no real leverage to bring Putin to the negotiating table.



In fact, that's not true. There are very effective leverages, arguments, and… https://t.co/QLAc8dKzyW pic.twitter.com/aEvGs2EoNU