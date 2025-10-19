Detalii despre decretul controversat

Decretul, semnat de prim-ministrul Viktor Orbán, modifică reglementările privind protecția persoanelor și facilităților desemnate. Acesta introduce măsuri mai stricte pentru a garanta siguranța oaspeților de rang înalt și buna desfășurare a programelor acestora.

Noile prevederi permit poliției să izoleze reședința persoanelor care necesită protecție sporită la o distanță mai mare decât anterior. De asemenea, autoritățile pot restricționa mișcările celor care au demonstrat anterior un comportament ce a pus în pericol siguranța oaspeților.

În cazul în care cineva încalcă măsurile prescrise pentru a doua oară într-un an, poliția poate desemna o zonă pe care persoana respectivă nu o poate părăsi. Implementarea acestei restricții poate fi monitorizată electronic.

„Poliția este obligată să ridice restricțiile cel târziu în momentul în care persoana protejată părăsește Ungaria”, se arată în decret.

Justificarea oficială a măsurilor

Guvernul maghiar a explicat necesitatea acestor măsuri prin prisma efectelor economice. Viktor Orbán a declarat că „regulamentul ar putea contribui la atractivitatea diplomatică a Ungariei, deoarece o protecție sporită consolidează imaginea țării ca locație sigură pentru summituri și vizite internaționale”.

Deși autoritățile nu au comentat oficial, înăsprirea decretului ar putea fi legată de pregătirile pentru un posibil summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, planificat la Budapesta.

Impactul asupra alegerilor

Summitul Trump-Putin de la Budapesta ar putea aduce beneficii semnificative prim-ministrului ungar Viktor Orbán, în special în contextul alegerilor din aprilie. Evenimentul transmite un mesaj puternic alegătorilor maghiari despre importanța guvernului în politica internațională, conform Blikk.

Analistul politic Tibor Attila Nagy subliniază unicitatea momentului: „Este un moment rar și senzațional în care capitala Ungariei poate găzdui un astfel de summit, care, în plus, urmărește lansarea unui proces de pace într-una dintre cele mai importante zone de criză din lume”.

Summitul ar putea justifica linia politică a lui Orbán și a partidului său, consolidându-le poziția internă. Evenimentul oferă o platformă mediatică impresionantă, permițând premierului să se prezinte ca un actor important pe scena politică mondială.

Această întâlnire ar putea distrage temporar atenția de la problemele interne, precum nivelul de trai și deficiențele din sistemele de educație și sănătate.

Perspectiva experților

Zoltán Kiszelly, director de cercetare la Századvég, consideră summitul o consecință a eforturilor de pace ale lui Orbán. Deși este puțin probabil să rezolve conflictul ruso-ucrainean, întâlnirea ar putea influența politica internă și economia Ungariei.

Kiszelly sugerează că o poziție pro-pace consolidată ar putea afecta sancțiunile UE și reduce presiunea economică a războiului. De asemenea, locația summitului la Budapesta ar putea influența dinamica politică internă, reorientând discuțiile către tema păcii versus război.

Premierul ungar Viktor Orban a confirmat pe Facebook că pregătirile sunt în plină desfășurare, iar Kremlinul a precizat că discuția a avut loc la inițiativa lui Orban, care și-a exprimat disponibilitatea de a organiza summit-ul ruso-american.

