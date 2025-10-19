Controlul asupra Donețkului, condiția-cheie pusă de Putin

Surse citate de publicația americană The Washington Post au declarat că, în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi lideri, Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să predea Rusiei controlul deplin asupra regiunii Donețk. Aceasta ar fi principala condiție pentru semnarea unui acord de încetare a focului.

Totuși, potrivit acelorași surse, Putin ar fi dat de înțeles că ar putea face compromisuri în privința regiunilor Zaporijia și Herson, care sunt doar parțial ocupate de armata rusă.

William B. Taylor Jr., fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina, este de părere că dorința bruscă pentru dialog afișată de Vladimir Putin este un semnal clar de slăbiciune din partea liderului de la Kremlin.

Reacții diferite între Washington și aliații europeni

Oficialii de la Casa Albă au catalogat propunerea lui Putin drept „un posibil progres” în direcția negocierilor, dar nu toți împărtășesc acest optimism. Un diplomat european de rang înalt a declarat pentru Washington Post că Ucraina nu ar putea accepta o astfel de ofertă fără să-și compromită integritatea teritorială.

„E ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul, citat de publicația americană.

Trump, apel la „încetarea uciderilor”

Donald Trump nu a comentat public cererea lui Putin, însă, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, a lansat un apel general la pace.

„Ambele părți trebuie să oprească uciderile și să facă o înțelegere”, a spus Trump, potrivit relatărilor din presa americană.

Declarația marchează o schimbare față de poziția anterioară a Kremlinului. În aprilie, Putin respinse o propunere americană de înghețare a ostilităților pe actuala linie a frontului și ceruse atunci control total asupra Crimeei și a celor patru regiuni ocupate parțial, Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.

Discuții directe la un summit în Ungaria

Potrivit informațiilor citate de Washington Post, discuțiile dintre Trump și Putin ar urma să continue la un summit planificat în Ungaria, la Budapesta, în următoarele săptămâni. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a confirmat că pregătirile pentru această întâlnire sunt în desfășurare și că a discutat atât cu Serghei Lavrov, omologul rus, cât și cu senatorul republican Marco Rubio, apropiat de echipa lui Trump.

„Ne pregătim pentru un eveniment diplomatic major, care ar putea contribui la reducerea tensiunilor globale”, a declarat Szijjarto pe 17 octombrie.

Pentru Moscova, un acord care ar confirma controlul asupra Donețkului ar reprezenta o victorie strategică, chiar și în condițiile renunțării la părți din alte regiuni. Pentru Ucraina, însă, o astfel de variantă ar însemna cedarea unei părți vitale din estul țării, unde luptele continuă zilnic.

