Controlul asupra Donețkului, condiția-cheie pusă de Putin

Surse citate de publicația americană The Washington Post au declarat că, în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi lideri, Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să predea Rusiei controlul deplin asupra regiunii Donețk. Aceasta ar fi principala condiție pentru semnarea unui acord de încetare a focului.

Totuși, potrivit acelorași surse, Putin ar fi dat de înțeles că ar putea face compromisuri în privința regiunilor Zaporijia și Herson, care sunt doar parțial ocupate de armata rusă.

William B. Taylor Jr., fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina, este de părere că dorința bruscă pentru dialog afișată de Vladimir Putin este un semnal clar de slăbiciune din partea liderului de la Kremlin.

Reacții diferite între Washington și aliații europeni

Oficialii de la Casa Albă au catalogat propunerea lui Putin drept „un posibil progres” în direcția negocierilor, dar nu toți împărtășesc acest optimism. Un diplomat european de rang înalt a declarat pentru Washington Post că Ucraina nu ar putea accepta o astfel de ofertă fără să-și compromită integritatea teritorială.

„E ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul, citat de publicația americană.

Punctajul unui candidat la șefia agenției care construiește spitalele regionale a crescut spectaculos după contestația de la proba dosarelor
Recomandări
Punctajul unui candidat la șefia agenției care construiește spitalele regionale a crescut spectaculos după contestația de la proba dosarelor

Trump, apel la „încetarea uciderilor”

Donald Trump nu a comentat public cererea lui Putin, însă, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, a lansat un apel general la pace.

„Ambele părți trebuie să oprească uciderile și să facă o înțelegere”, a spus Trump, potrivit relatărilor din presa americană.

Declarația marchează o schimbare față de poziția anterioară a Kremlinului. În aprilie, Putin respinse o propunere americană de înghețare a ostilităților pe actuala linie a frontului și ceruse atunci control total asupra Crimeei și a celor patru regiuni ocupate parțial, Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.

Discuții directe la un summit în Ungaria

Potrivit informațiilor citate de Washington Post, discuțiile dintre Trump și Putin ar urma să continue la un summit planificat în Ungaria, la Budapesta, în următoarele săptămâni. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a confirmat că pregătirile pentru această întâlnire sunt în desfășurare și că a discutat atât cu Serghei Lavrov, omologul rus, cât și cu senatorul republican Marco Rubio, apropiat de echipa lui Trump.

„Ne pregătim pentru un eveniment diplomatic major, care ar putea contribui la reducerea tensiunilor globale”, a declarat Szijjarto pe 17 octombrie.

Pentru Moscova, un acord care ar confirma controlul asupra Donețkului ar reprezenta o victorie strategică, chiar și în condițiile renunțării la părți din alte regiuni. Pentru Ucraina, însă, o astfel de variantă ar însemna cedarea unei părți vitale din estul țării, unde luptele continuă zilnic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii vor depinde de medic, dacă mai vor permis - o lege nouă propusă de MAI așteaptă să fie adoptată
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile durerii și detalii tulburătoare. Mama femeii gravide de 24 de ani, care a murit în explozia din blocul din Rahova, face declarații care vor conta în anchetă! Ce s-a întâmplat în bloc, în ultimele două zile!
Viva.ro
Imaginile durerii și detalii tulburătoare. Mama femeii gravide de 24 de ani, care a murit în explozia din blocul din Rahova, face declarații care vor conta în anchetă! Ce s-a întâmplat în bloc, în ultimele două zile!
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Avantaje.ro
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Tragerile speciale ale toamnei LOTO 6/49, Joker, 5/40 - Duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro
Știri România 10:54
Tragerile speciale ale toamnei LOTO 6/49, Joker, 5/40 – Duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro
Punctajul unui candidat la șefia agenției care construiește spitalele regionale a crescut spectaculos după contestația de la proba dosarelor
Exclusiv
Știri România 10:00
Punctajul unui candidat la șefia agenției care construiește spitalele regionale a crescut spectaculos după contestația de la proba dosarelor
Parteneri
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul.ro
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Top trei cei mai buni fotbaliști din istorie. Cristiano Ronaldo nu se află printre ei, clasamentul surprinzător realizat de Zlatan Ibrahimovic
Fanatik.ro
Top trei cei mai buni fotbaliști din istorie. Cristiano Ronaldo nu se află printre ei, clasamentul surprinzător realizat de Zlatan Ibrahimovic
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Cum au apărut Iulia Vântur și Salman Khan la înmormântarea unui culturist celebru din India. S-a stins din viață la doar 42 de ani
Stiri Mondene 12:02
Cum au apărut Iulia Vântur și Salman Khan la înmormântarea unui culturist celebru din India. S-a stins din viață la doar 42 de ani
„Asia Express” 19 octombrie 2025. Concurenții ajung într-o destinație spectaculoasă din Vietnam. Ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor
Stiri Mondene 10:56
„Asia Express” 19 octombrie 2025. Concurenții ajung într-o destinație spectaculoasă din Vietnam. Ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa
ObservatorNews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Libertateapentrufemei.ro
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Parteneri
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Ciupercile creează materiale de construcție mai rezistente decât cărămida și mortarul
Mediafax.ro
Ciupercile creează materiale de construcție mai rezistente decât cărămida și mortarul
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot
KanalD.ro
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot

Politic

Cel mai sărac ministru al României nu are casă, mașină sau terenuri, dar a împrumutat PSD cu 198.000 de lei
Politică 08:40
Cel mai sărac ministru al României nu are casă, mașină sau terenuri, dar a împrumutat PSD cu 198.000 de lei
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Politică 18 oct.
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful. ”Bijuteria arhitecturală” se află într-un loc de vis din Europa și are dotări spectaculoase: o piscină de 92 mp și un teren de fotbal
Fanatik.ro
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful. ”Bijuteria arhitecturală” se află într-un loc de vis din Europa și are dotări spectaculoase: o piscină de 92 mp și un teren de fotbal
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift