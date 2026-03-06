Rusia ar fi furnizat Iranului informații despre mișcările armatei SUA

Începând cu debutul conflictului din 28 februarie 2026, Rusia a transmis Teheranului date sensibile despre activele militare americane, potrivit unor surse care au preferat să rămână anonime din cauza naturii delicate a informațiilor.

„Pare într-adevăr un efort destul de cuprinzător”, a declarat un oficial. Ambasada Rusiei la Washington a refuzat să comenteze, iar Moscova a cerut încetarea ostilităților, calificând conflictul drept un „act neprovocat de agresiune armată”.

Atac cu drone iraniene asupra unei baze americane din Kuweit

Duminică, 1 martie, șase soldați americani au fost uciși și mai mulți răniți într-un atac cu drone iraniene asupra unei baze din Kuweit. Teheranul a lansat mii de drone și sute de rachete asupra pozițiilor americane și israeliene, în timp ce aliații au ripostat cu lovituri asupra a peste 2.000 de ținte iraniene, inclusiv situri de rachete balistice și infrastructură navală.

„Regimul iranian este complet zdrobit”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, adăugând că resursele militare ale Iranului sunt în declin rapid.

Iranul ar beneficia de tehnologia spațială avansată a Rusiei

Iranul, care dispune de resurse limitate în domeniul sateliților militari, beneficiază semnificativ de pe urma accesului la tehnologia spațială avansată a Rusiei.

Dara Massicot, expertă în armata rusă la Carnegie Endowment for International Peace, a explicat că Iranul folosește aceste informații pentru a lovi cu precizie infrastructura americană de comandă și control. „Fac asta într-un mod foarte țintit. Urmăresc comanda și controlul”, a precizat Massicot.

China cere oprirea conflictului, dar evită comentariile

Deși China nu pare implicată activ în sprijinul Iranului, relațiile strânse dintre Beijing și Teheran au ridicat întrebări. Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii, dar, similar Rusiei, a cerut încetarea conflictului.

„Aceste atacuri demonstrează un nivel ridicat de sofisticare”, a spus Nicole Grajewski de la Centrul Belfer al Universității Harvard, subliniind capacitatea Iranului de a copleși apărarea aeriană americană.

Rusia ar putea profita de pe urma unui conflict prelungit între SUA și Iran

Conflictul reorganizează dinamicile geopolitice, similar altor războaie prin intermediari. Un oficial american a declarat că Rusia vede un război prelungit între SUA și Iran ca pe o oportunitate de a crește veniturile din petrol și de a distrage atenția Occidentului de la războiul din Ucraina.

„Rușii sunt mai mult decât conștienți de asistența pe care o oferim ucrainenilor”, a spus oficialul, sugerând că aceasta este o încercare de revanșă din partea Moscovei.

Deși Kremlinul nu s-a implicat militar direct în conflictul din Orientul Mijlociu, sprijinul informațional acordat Iranului evidențiază prioritățile strategice ale Rusiei, în condițiile în care războiul din Ucraina rămâne principala sa preocupare.

„Dintr-o perspectivă de calcul strategic, Ucraina este încă, de departe, prioritatea numărul unu”, a concluzionat Massicot.