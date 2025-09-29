Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„Defend The Motherland”

În august, pe canalele naționalist-extremiste de Telegram a circulat un videoclip care încerca să recruteze „agenți de unică folosință”. Materialul conținea imagini violente și apeluri la „apărarea patriei”.

„Dragi compatrioți care locuiesc în afara Rusiei, ne adresăm vouă, spune naratorul. A venit momentul vostru să deveniți eroi și să intrați în istorie! Scrieți-ne și vă vom ajuta să vă apărați dreptul la viață, la libertate și la viitor. Vă vom ajuta să vă apărați Patria!”

„Cu respect, Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate ale Federației Ruse”, se încheie videoclipul, direcționând vizualizările către un bot de recrutare, un program automat din cadrul Telegram.

În spatele videoclipului „Defend The Motherland” și al unui robot de recrutare aferent se află o unitate afiliată GRU, cunoscută sub numele de Centrul de Informații Melodiya.

Bloggerul care a cerut castrarea ucrainenilor

În spatele acestei campanii s-ar afla un blogger neonazist rus cunoscut, Evgheni Raskazov, asociat cu gruparea extremistă Española. Aceasta are legături cu serviciul de informații militare rus GRU.

Ultima șansă pentru Remus Truică să fie achitat în Dosarul Ferma Băneasa. Cum a demontat instanța de fond toate argumentele milionarului
Recomandări
Ultima șansă pentru Remus Truică să fie achitat în Dosarul Ferma Băneasa. Cum a demontat instanța de fond toate argumentele milionarului
Rusia recrutează agenți de „unică folosință” pentru spionaj și sabotaje cu mesaje în română: „Când un bărbat merge la război, e dorință sexuală. Savurezi că soția lui a rămas văduvă”
Evgheni Raskazov, în fața unui vehicul militar inscripționat cu litera Z, semnul invaziei ruse în Ucraina

Raskazov a luptat în Ucraina, a sărbătorit ziua de naștere a lui Adolf Hitler, a cerut castrarea ucrainenilor și a descris războiul ca pe o experiență sexuală, într-un interviu difuzat în 2021, cu aproximativ 6 luni înainte de invazia totală a Ucrainei de către Rusia.

Când un bărbat merge la război, este vorba de o dorință sexuală. Este la fel de pofticios ca și cum ai dori o femeie. Când ucizi un inamic, savurezi faptul că soția lui a rămas văduvă. Și ai o erecție!

Născut în regiunea Donețk din Ucraina, Raskazov s-a radicalizat în 2014, cam în perioada în care Rusia a instigat la războiul din Donbas împotriva forțelor guvernamentale.

S-a alăturat unei unități paramilitare de dreapta virulentă numită Rusici, condusă de Aleksei Milciakov, un rus care se lăuda deschis cu simpatiile sale naziste și ideologiile rasiste.

Rusici și Milciakov însuși au fost legați în mod credibil de atrocitățile din Ucraina și Siria și au fost desemnați drept organizație „teroristă globală” de către Statele Unite în 2022.

Rusia recrutează agenți de „unică folosință” pentru spionaj și sabotaje cu mesaje în română: „Când un bărbat merge la război, e dorință sexuală. Savurezi că soția lui a rămas văduvă”
Aleksei Milciakov (al doilea din dreapta) cu luptători proruși în estul Ucrainei, în 2014. Foto: rferl.org

Raskazov s-a reîntors în luptele din Ucraina, imediat după ce Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022. „Chiar acum, am venit să ucid ucraineni. Practic, asta e tot”, a declarat el.

În februarie anul trecut, Raskazov și mai mulți membri ai organizației Española au vorbit cu elevii unei școli din Moscova, unde „veteranii au discutat despre importanța educației, teme precum dragostea și patria și și-au împărtășit experiențele de viață și viziunile asupra lumii”.

Numărul școlii unde a avut loc evenimentul era 88, codul numeric pentru salutul nazist.

Intră în scenă și ultrașii din Española

Mihail Turkanov, un fost luptător de arte marțiale mixte și fan înrăit al echipei de fotbal Zenit din Sankt Petersburg, este un veteran al unei entități legate de GRU numită Española, o organizație de dreapta formată în 2022, care a luat naștere din cluburi extremiste de ultrași.

Membrii Española îmbrățișează simbolismul nazist: numărul brigăzii este 88, care semnifică un salut nazist, de două ori a opta literă a alfabetului, HH de la Heil Hitler. Însuși Turkanov a fost amendat în 2019, pentru că a afișat public tatuaje cu svastică și sloganul codificat nazist „14/ 88”. Afișarea publică a simbolurilor naziste este ilegală în Rusia.

Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova
Recomandări
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

Membri ai Española au fost, de asemenea, uciși luptând în războiul din Ucraina.

Española este nominal independentă, dar facem de fapt parte din Corpul Voluntarilor, o rețea laxă și obscură de miliții neoficiale, organizații de voluntari și unități paramilitare cu legături interconectate între ele și cu GRU însuși.

Este implicată și „Redut”, o grupare reformată din rămășițele Wagner

Unele dintre entități includ părți ale grupului Wagner, care a fost în mare parte destructurat după moartea fondatorului său, Evgheni Prigojin, dar „rămășițele” sale au fost încorporate în Ministerul Apărării sau în altă parte.

O mare parte din recrutarea și coordonarea acestor grupuri este realizată de Redut, o companie secretă înființată de GRU în lunile premergătoare morții lui Prigojin, în august 2023.

La începutul anului 2024, oficialii din Española au înființat un grup semiclandestin numit Melodiya, care angaja specialiști în comunicare, ofițeri de informații cibernetice și alții. Șeful său adjunct este Raskazov, care folosește numele de războinic Topaz.

Mesaje legate de recrutarea „agenților de unică folosință” în franceză, germană, engleză, spaniolă și română

Create de unități legate de GRU, precum Melodiya, campaniile de recrutate circulă parțial datorită unor persoane cu aceleași idei și „influenceri”.

Botul de recrutare de pe Telegram cere informații personale celor interesați și îi pune în legătură cu presupuși agenți GRU. Aceștia cer apoi efectuarea unor misiuni de spionaj.

  • Un exemplu este Aleksei Jivov, un blogger de pe Telegram cu peste 110.000 de abonați, afiliat cu Espanola. Pe 26 noiembrie 2024, după ce fanii unei echipe de fotbal engleze de liga secundă au invitat Rusia să lanseze rachete nucleare asupra rivalilor lor, Jivov a amplificat postarea de pe X. El a postat un mesaj de recrutare, în engleză, prin care le cerea oamenilor să se alăture Espanolei și a inclus un link către botul „Eye of Sauron” (Ochiul lui Sauron/ Stăpânul Inelelelor), cu legenda: „pentru cei care vor să ajute Rusia în mod continuu”.
  • Un alt exemplu este un canal în limba spaniolă numit „Los Sombreros Blancos” – Pălăriile Albe – cu aproximativ 33.000 de abonați. Canalul, care postează în mod curent mesaje antiglobaliste și proruse în spaniolă, a republicat postarea „Ochiului lui Sauron” în februarie.

Los Sombreros Blancos face parte dintr-o rețea de aproximativ 200 de site-uri web și canale cu ideologii similare, numită Portal Kombat, o aluzie la numele unui joc video popular și sângeros.

Rețeaua republică materiale din presa de stat rusă și din canalele Telegram pro-Kremlin în franceză, germană, engleză, spaniolă și alte limbi, inclusiv româna, care este dominantă în Republica Moldova.

Două canale Telegram, Selsky Rozum în cehă și Olej w Gwovie în poloneză, au fost create în aceeași zi, 13 martie 2022. Canalele au avatare aproape identice. Ambele au postat linkul „Ochiului lui Sauron” în aceeași zi, 25 aprilie 2025, la câteva minute distanță unul de celălalt.

Un alt cont de Telegram care a repostat rapid videoclipul „Defend The Motherland” a fost cel al lui Russell Bentley, un american care a luptat în Donbasul ucrainean alături de paramilitarii ruși încă din 2014, primul an al războiului de acolo. Cunoscut sub numele de „Cowboy-ul din Donbas”, Bentley a câștigat un număr mare de urmăritori online pe YouTube.. El a fost ucis în Ucraina în aprilie 2024. Nu este clar cine a postat postum videoclipul pe contul lui Bentley.

De luni întregi, oficialii din serviciile de informații occidentale au avertizat asupra unei tendințe alarmante: persoane aleatorii, „freelanceri”, „proxy-uri”, „agenți de unică folosință”, sunt recrutați, de obicei prin Telegram, de obicei fără să știe, pentru a îndeplini diverse sarcini clandestine, uneori distructive, cum ar fi supravegherea, incendierea, sabotajul și răspândirea dezinformării.

„Observăm un număr tot mai mare de oameni pe care i-am descrie drept «interpuși»„ rectuțați de serviciile de informații străine”, a declarat comandantul Dominic Murphy din cadrul Poliției Metropolitane din Marea Britanie, într-un comunicat din 18 septembrie, în care a anunțat arestarea a doi bărbați care ar fi fost recrutați pentru a da foc unui depozit cu legături cu Ucraina.

Poliția a declarat că bărbații ar fi fost recrutați de Wagner, compania de mercenari rusă semidesființată, ale cărei operațiuni sunt acum controlate în mare parte de Ministerul Apărării.

„Banii nu sunt necesari. Dragostea pentru patria ta ar trebui să te încălzească și să te hrănească”

Dacă dai clic pe linkul din postarea de pe Telegram „Defend The Motherland”, vei ajunge la un bot numit GRU. Dacă dai clic pe bot, ți se va solicita să alegi o limbă preferată, rusă sau engleză, și să completezi un scurt chestionar cu numele, adresa, ocupația și motivele pentru care dorești să te alături.

Un corespondent RFE/RL care s-a identificat drept rezident al orașului leton Riga și a completat chestionarul. „Mesajul dumneavoastră a fost trimis către GRU”, a răspuns botul, iar un răspuns a sosit în decurs de 3 minute de la ceea ce părea a fi o persoană reală.

„Bună seara. Ne bucurăm că mai sunt patrioți ruși. Cum ne puteți ajuta?”, a scris persoana respectivă.

Întrebată ce ar fi de interes, persoana a răspuns imediat: „Camioane ucrainene cu combustibil. Știți unde le puteți găsi?”

Persoana respectivă a adăugat apoi: „În portul Riga. Sunt civile. Trebuie să știm unde sunt și să le facem o fotografie.”

Când corespondentul a întrebat despre plată, persoana a înjurat și a răspuns furios: „Banii nu sunt necesari. Dragostea pentru patria ta ar trebui să te încălzească și să te hrănească. Vrei bani pentru fotografii, serios? Sunt zeci ca tine doar în Riga. Nimănui nu i-a trecut prin minte să ceară bani pentru fotografii. La revedere!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Când a fost unicul moment când Jorge a simțit cu adevărat mândria tatălui: „A fost primul «te iubesc»”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei! Părul a atras atenția tuturor
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei! Părul a atras atenția tuturor
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Kate Middleton, în mijlocul unei noi controverse. Palatul Kensington reacționează la ultimele zvonuri despre Prințesa de Wales: „Pentru a clarifica...”
Elle.ro
Kate Middleton, în mijlocul unei noi controverse. Palatul Kensington reacționează la ultimele zvonuri despre Prințesa de Wales: „Pentru a clarifica...”
gsp
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
GSP.RO
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
GSP.RO
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Cât costă un hectar de teren agricol în județele din sudul țării, în 2025
Știri România 09:25
Cât costă un hectar de teren agricol în județele din sudul țării, în 2025
Cum au votat cetățenii moldoveni din România la alegerile parlamentare
Știri România 08:20
Cum au votat cetățenii moldoveni din România la alegerile parlamentare
Parteneri
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Adevarul.ro
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
Elle.ro
De ce au divorțat, de fapt, Daciana Sârbu și Victor Ponta. Motivul dezvăluit de politician: „Dacă eu n-am fost în stare să ofer…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Numele real al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut în buletin concurentul de la Asia Express 2025: „E nume maghiar”
Stiri Mondene 09:02
Numele real al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut în buletin concurentul de la Asia Express 2025: „E nume maghiar”
Când a fost unicul moment când Jorge a simțit cu adevărat mândria tatălui: „A fost primul «te iubesc»”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Când a fost unicul moment când Jorge a simțit cu adevărat mândria tatălui: „A fost primul «te iubesc»”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
ObservatorNews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
GSP.ro
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
Parteneri
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
Mediafax.ro
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Mai multe zboruri au fost SUSPENDATE
KanalD.ro
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Mai multe zboruri au fost SUSPENDATE

Politic

Acuzații identice la alegerile din România și cele din Moldova: fondatorul Telegram spune că Franța i-a cerut să elimine canale de peste Prut
Politică 08:06
Acuzații identice la alegerile din România și cele din Moldova: fondatorul Telegram spune că Franța i-a cerut să elimine canale de peste Prut
Un congresmen american susține că extratereștrii ar trăi în „5-6 baze subacvatice” lângă coasta SUA
Politică 28 sept.
Un congresmen american susține că extratereștrii ar trăi în „5-6 baze subacvatice” lângă coasta SUA
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt