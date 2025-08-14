Granițele Ucrainei rămân la fel doar pe hârtie

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, după ce Steve Witkoff a mers la Moscova, cu o săptămână în urmă. Președinții Statelor Unite și Rusiei vor discuta despre modalitatea în care se poate încheia războiul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina.

Emisarul special prezidențial al SUA, Steve Witkoff, în timpul conversațiilor cu „colegii săi ruși”, a sugerat „modelul Cisiordaniei”, un teritoriu disputat pe care Israelul îl controlează efectiv, ca un posibil scenariu pentru încheierea războiului, a relatat The Times, citând o sursă.

Conform acestei idei, Rusia ar obține control militar și economic asupra părții ocupate a Ucrainei, dar fără anexare legală. Granițele Ucrainei, pe hârtie, ar rămâne așa cum sunt astăzi.

Steve Witkoff, care reprezintă interesele lui Trump în Orientul Mijlociu, susține ideea, potrivit unei surse apropiate Consiliului Național de Securitate al SUA pentru The Times. SUA consideră că o astfel de abordare ar eluda restricțiile constituționale ale Ucrainei care interzic transferul de teritorii fără un referendum național.

„Va fi exact la fel ca și cum Israelul ar ocupa Cisiordania. Cu un guvernator, cu un sistem economic integrat în Rusia, nu în Ucraina. Dar va fi tot Ucraina, pentru că Ucraina nu va renunța niciodată la suveranitatea sa. Dar realitatea este că va fi un teritoriu ocupat, iar modelul este Palestina”, a declarat sursa pentru The Times.

Zelenski respinge cedarea de teritorii Rusiei

Conform informațiilor, acest model ar permite păstrarea granițelor oficiale ale Ucrainei, dar realitatea ar fi una de ocupație. „Cu un guvernator, cu o situație economică care se raportează la Rusia, nu la Ucraina. Dar tot Ucraina va fi, pentru că … Ucraina nu va renunța niciodată la suveranitatea sa”, a explicat aceeași sursă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins orice cedare de teritorii. Totuși, se consideră că acest model ar putea deschide calea pentru un armistițiu, după mai mult de trei ani de război. Anna Kelly, secretarul adjunct de presă al Casei Albe, a calificat articolul din The Times drept „o știre complet falsă”. „Nimic de acest fel nu a fost discutat cu nimeni, în niciun moment”, a adăugat ea.

Paralele cu situația din Cisiordania

Ocupația israeliană a Cisiordaniei a fost declarată ilegală de Curtea Internațională de Justiție, deși SUA nu recunosc autoritatea acestei instanțe. În mod similar, Rusia a ignorat ordinul Curții din martie 2022 de a suspenda operațiunile militare din Ucraina. În ambele cazuri, lipsa unui mecanism de aplicare a deciziilor internaționale a fost evidentă.

Israelul a fost criticat pentru confiscarea de teritorii și pentru extinderea așezărilor în Cisiordania, încălcând dreptul internațional. Peste 150 de astfel de așezări au fost construite, iar palestinienii trăiesc sub un regim de control strict, incluzând puncte de control și restricții de călătorie. Situația a fost descrisă ca un sistem de cetățenie pe două niveluri: israelienii beneficiază de legi civile, în timp ce palestinienii sunt supuși legii marțiale.

Strategia administrației Trump

Sebastian Gorka, consilier principal al lui Trump, a subliniat abordarea pragmatică a administrației. „Recunoaștem realitatea de pe teren. În primul rând, acesta este începutul, pentru că nu suntem utopiști și nu suntem ingineri umani”, a declarat Gorka, într-un interviu. El a adăugat că prioritatea principală este oprirea vărsării de sânge, fie în Orientul Mijlociu, fie în Ucraina.

Propunerea privind Ucraina reflectă o recunoaștere a dinamicii conflictului, dar ridică întrebări serioase despre suveranitate și drept internațional. În timp ce negocierile continuă, rezultatul acestor discuții ar putea avea implicații majore pentru stabilitatea regională și globală.

Pe 6 august, Putin s-a întâlnit cu Steve Witkoff la Kremlin. În timpul întâlnirii, președintele rus a prezentat termenii unui acord de pace: renunțarea Kievului la Donbas, în schimbul unui armistițiu și înghețarea frontului pe pozițiile actuale. Situația privind regiunile Herson și Zaporojie, o parte din care sunt ocupate de Rusia, a rămas neclară.

Surse ale unor publicații au susținut că Witkoff l-a înțeles greșit pe Putin: când a vorbit despre retragerea din aceste regiuni, trimisul special al președintelui SUA a decis că vorbește despre retragerea trupelor rusești, dar, de fapt, se referea la retragerea ucrainenilor de acolo. Cu toate acestea, o sursă pentru The Washington Post a declarat ulterior că Kremlinul nu este pregătit să renunțe la părțile capturate din regiunile Herson și Zaporojie.

