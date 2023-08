Serghei Sobyanin, primarul Moscovei, a anunțat că nimeni nu a fost rănit după ce o dronă a fost doborâtă deasupra orașului.

„Apărarea aeriană a doborât o dronă deasupra orașului. Nimeni nu a fost rănit când au căzut resturi în zona digului Karamyshevskaya. Nu există pagube majore. Serviciile de urgență se află la fața locului”, a transmis acesta pe Telegram.

Nexta a publicat imagini cu locul unde au căzut rămășițele dronei.

⚡An explosion occured in #Moscow



A drone exploded near the Karamyshevskaya embankment. pic.twitter.com/lHfW8BE11D