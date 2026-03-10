Lovituri de precizie

Informația a fost vehiculată inițial de platformele de propagandă rusești, care subliniază utilizarea arsenalului de croazieră cu rază lungă de acțiune.

Pe lângă relatările din presa rusă, atacul a fost confirmat și de Forțele Aeriene ale Ucrainei, prin mai multe alerte aeriene publicate pe rețeaua de socializare Telegram. Acestea au fost emise între orele 15.00 și 15.30 (ora locală).

Marea Neagră este survolată frecvent de bombardierele strategice rusești, care alternează antrenamentele cu loviturile de precizie. În centrul acestor misiuni se află racheta Kh-32, o armă supersonică redutabilă ce poate atinge aproape 5.000 km/h (aprox. 4,6 Mach).

Deși menirea sa principală este atacarea navelor de mari dimensiuni la distanțe de până la 1.000 km, racheta este utilizată acum și pentru obiective terestre strategice, profitând de faptul că pot evita interceptarea.

Un obiectiv militar de prim rang

Deși la prima vedere pare o stâncă izolată și neatractivă, Insula Șerpilor rămâne un obiectiv militar de prim rang. Controlul asupra acestui micro-teritoriu permite monitorizarea traficului maritim spre gurile Dunării și influențarea echilibrului de forțe în nord-vestul Mării Negre.

Amplasarea specifică a insulei, la mică distanță de România și Crimeea, oferă un avantaj tactic imens. Controlul asupra acestui perimetru oferă capacitatea de a intercepta liniile de aprovizionare maritimă și de a monitoriza livrările de tehnică militară vestică trimise în sprijinul Kievului.

Ocupată la începutul invaziei din 2022, Insula Șerpilor a fost eliberată după doar câteva săptămâni de presiune militară constantă din partea Ucrainei. Deși oficialii ruși au invocat un „gest de bunăvoință” pentru a justifica plecarea, realitatea de pe teren a arătat că retragerea a fost singura opțiune în fața distrugerilor provocate de artileria și aviația Kievului.

Pesa rusă relatează că pe Insula Șerpilor au loc continuu distrugeri și restaurări ale echipamentelor electronice. În timp ce militarii ucraineni ar încerca să consolideze poziția cu tehnică de supraveghere, aviația rusă ar executa raiduri periodice pentru a preveni transformarea insulei într-un punct de sprijin stabil și funcțional.

Ce importanță are Insula Șerpilor pentru Rusia?

Insula Șerpilor, capturată de Rusia în prima zi a războiului cu Ucraina, are o importanță strategică, mai ales în condițiile în care țara condusă Vladimir Putin deține hegemonia asupra Mării Negre, explică istoricul Dorin Dobrincu într-un interviu pentru Libertatea.

Insula Șerpilor este o insulă, clasificată drept „stâncă” pentru că nu poate susține viața, și care se află la 45 de kilometri de țărmul României și Ucrainei. URSS a luat-o de la România, în 1948, iar după destrămarea Uniunii Sovietice a făcut parte din raionul Ismail al regiunii Odesa din Ucraina.

„Rusia vrea să ocupe tot litoralul ucrainean al Mării Negre, din câte ne dăm seama. Insula Șerpilor este o stâncă în Marea Neagră, aproape de gurile Dunării, care nu are posibilitatea de a întreține viața. Însă în condițiile actuale poate fi un loc în care pot fi instalate sisteme de supraveghere sau chiar sisteme de rachete. Or, asta e foarte important pentru Rusia: așa poate controla flancul de sud al NATO, poate exercita o presiune suplimentară din acest punct de vedere. Asta e miza acestei stânci din partea de vest a Mării Negre”, a explicat istoricul Dorin Dobrincu.







