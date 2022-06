Una dintre imagini a fost realizată de „Planet”, un sistem de peste 200 de sateliți de observație, care fotografiază zilnic pământul.

Analizând fotografia de pe Insula Șerpilor, un fost parașutist al Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii și specialist în recunoaștere aeriană a identificat diferitele instalații construite sau aduse de ruși pe insulă.

Satellite Image – Snake Island -(14/6/22)



Multiple Russian air defense, fuel trucks, radar systems and also a control centre now on the island.



? – Revetments/Dug in areas, Camo netting

? – Vehicles – A.D, Radar, Fuel, etc

⚪️ – Helicopter crash site – Early May 2022 pic.twitter.com/exk5xirlL4