LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 112 | Kievul susține că a dejucat un atac terorist ce viza conducerea țării

Aliații îngrijorați ai liderului încarcerat al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, spun că acesta a fost mutat într-o colonie penitenciară „cu regim strict”, după ce anterior a apărut informația că acesta a fost transferat într-o locație necunoscută, relatează AFP, preluată de The Guardian.

Olga Mikhailova, avocata acestui critic înverșunat al războiului purtat de Kremlin în Ucraina, a declarat că oficialii ruși i-au spus că acesta a fost transferat de la centrul de detenție din Pokrov, situat la est de Moscova, într-o colonie cu un regim mult mai dur aflată în altă parte.

Cu toate acestea, oficialii ruși au refuzat să spună unde a fost mutat opozantul rus, în vârstă de 46 de ani.

Navalnîi ispășește o pedeapsă de doi ani și jumătate pentru încălcarea eliberării condiționate în urma unei acuzații de fraudă, dar susținătorii săi insistă că este persecutat din cauza contestării politice a regimului președintelui rus Vladimir Putin.

Kira Yarmysh, purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi, a scris pe Twitter că este îngrijorată pentru siguranța acestuia.

„Problema transferului său într-o altă colonie nu este doar că această colonie de înaltă securitate este mult mai înfricoșătoare”, a scris ea. „Atâta timp cât nu știm unde se află Aleksei, el rămâne față în față cu sistemul care a încercat deja să îl ucidă, așa că principala noastră sarcină acum este să îl localizăm cât mai repede posibil”, a explicat purtătoarea de cuvânt.

Alexei Navalny @navalny was transported away from the penal colony No. 2.

His lawyer, who came to see him, was kept at the checkpoint until 14.00, and was then told: „There is no such convict here.”

We do not know where Alexei is now and what colony they are taking him to.