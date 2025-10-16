  • Copiii participă la antrenamente cu arme de foc și lupte corp la corp într-un mediu jucăuș, se întâlnesc cu membri ai Forțelor Militare Speciale (SVO), își pun măști de gaze și veste antiglonț sau țes plase de camuflaj.
  • Educatorii și administratorii grădinițelor își împărtășesc metodele, iar unii încheie acorduri cu clase de cadeți și departamente militare din universități, susținând că acest lucru facilitează „orientarea timpurie a copiilor în carieră”.
  • Autoritățile planifică o lege unică pentru educația de cadeți, inclusiv în grădinițe, pentru a pregăti „elita pentru serviciul militar și de stat”. Legea va stabili standarde educaționale uniforme pentru clasele de cadeți și grupele preșcolare din toate regiunile, inclusiv aspecte legate de „uniforme, mese și sprijin”.

„Ochii copiilor s-au luminat când bărbatul chipeș în uniformă a scos o armă”

În ultimii ani, în Rusia a apărut o nouă tendință în educația preșcolară: grupele de cadeți în grădinițe. Cel puțin 57 de localități din 26 de regiuni ale Rusiei au deschis astfel de grupe speciale pentru copii cu vârste între 4 și 7 ani.

Majoritatea acestor grupe au fost înființate după începerea războiului din Ucraina. Copiii participă la activități precum pregătire de luptă, arte marțiale, întâlniri cu veterani și purtarea de uniforme militare.

În martie 2025, grupa „Curcubeu” de la grădinița Teremok din Sîktîvkar, capitala Republicii Komi, nord-estul Rusiei, organiza o „întâlnire educațională”. Tatăl unuia dintre copii a sosit și, „fără să scoată un cuvânt”, a expus în fața preșcolarilor un „arsenal” de replici de mitraliere și pistoale.

Ochii copiilor s-au luminat când bărbatul chipeș în uniformă a scos o armă. Toată lumea a vrut să o atingă, să o încerce și exact asta au și făcut”, au relatat, ulterior, educatorii, în grupul lor VKontakte, Facebook-ul rusesc.

La sfârșitul întâlnirii, copiii i-au arătat invitatului ce învățaseră la grădiniță. Au parcurs un traseu cu obstacole și au executat comanda „flash right”: s-au culcat pe podea și și-au acoperit capul cu mâinile.

Programele pentru cadeți din grădinițe, care pun accent pe patriotism și instruire militară de bază, au început să apară în Rusia în 2014, însă, după izbucnirea războiului în Ucraina, au prins amploare.

Pregătesc „personal de elită pentru serviciul militar și civil”

În vară, Comitetul Consiliului Federației pentru Legislație Constituțională și Construcția Statului  a anunțat o lege unificată privind educația cadeților, care urmează să fie adoptată anul viitor, menită să instruiască „personal de elită pentru serviciul militar și civil”.

Legea va stabili standarde educaționale uniforme pentru clasele de cadeți și grupele preșcolare din toate regiunile, inclusiv aspecte legate de „uniforme, mese și sprijin”.

„Nu văd nimic în neregulă cu pregătirea pentru serviciul militar, chiar și începând de la grădiniță”, a declarat prim-vicepreședintele Comitetului, Andrei Șeikin.

Personalul din grădinițe din diferite orașe postează pe rețelele de socializare relatări despre evenimentele patriotice și subliniază importanța acestora.

Ceremoniile de inițiere, prețul unei firimituri de pâine, joaca de-a polițiștii și grănicerii

„Ceremonia de inițiere în rândul cadeților a avut loc conform tuturor regulilor: imnul rus a fost intonat în sală, drapelul național a fost fluturat și s-a rostit triplul «Jur!», scriu profesorii din grupului „Vasilek”.

„Copiii au aflat despre faptele eroice ale copiilor războiului și ce este foamea, prețul unei firimituri de pâine”, spun cei la grădinița Skazka din orașul Pokaci, regiunea autonomă Hantî-Mansi, estul Federației Ruse.

În unele orașe, grupurile de cadeți sunt formate având în vedere un profil de serviciu. De exemplu, în Kursk, întregul grup de cadeți de absolvenți ai Grădiniței nr. 11 a intrat în Școala nr. 60 într-o clasă de „grăniceri”, unde „învățătorul lor” era membru al „SVO”.

În orașul Kostomukșa din Carelia, nordul Rusiei, Ministerul Situațiilor de Urgență a luat sub aripa sa cadeți preșcolari, „grupuri specializate de poliție” au fost formate la Grădinița nr. 112 din Sîktîvkar, iar la o grădiniță din satul Ivnia din Belgorod, a fost înființat un „grup de inspectori rutieri cadeți”.

Au sărbătorit „cu succes” anexarea Crimeei

Unele grădinițe colaborează cu organizații precum Mișcarea „Rosmolodej, Iunarmia”, precum și cu unități militare locale. Altele dezvoltă programe din inițiativa educatorilor sau directorilor.

Activitățile din cadrul programului variază de la vizite la muzeele locale de istorie până la ateliere de luptă corp la corp, în funcție de imaginația corpului didactic.

Părerile părinților sunt împărțite. Unii apreciază accentul pus pe patriotism, în timp ce alții consideră că este prea devreme pentru pregătire militară la această vârstă.

Marina, din Kurgan, sud-vestul Siberiei, și copiii ei, gemeni, au participat la programul de cadeți în grupele de seniori și pregătitoare ale grădiniței Zvezdocika.

A fost încântată de faptul că accentul nu a fost pus „pe teme militare, ci pe patriotism și dragoste pentru patrie”.

Larisa Dermenji, autoarea unui proiect de cadeți preșcolari în Pokaci, afirmă că „micuților le place ceva nou și interesant” și că „absorb ca un burete” atunci când educatorul le prezintă activități atractive.

Grădinița „Skazka”, condusă de Dermenki, a primit statutul de „platformă regională de inovare” pentru metodele sale inovatoare de insuflare a patriotismului de la o vârstă fragedă.

În fiecare săptămână, copiii încep prin a purta steagul rusesc, pe care îl plantează în fața unei picturi murale cu Kremlinul din Moscova. Cei mici învață nu doar despre istoria Rusiei, ci și despre timpurile moderne, „sărbătorind cu succes anexarea Crimeei”.

Competiție de „aruncare” cu grenade improvizate în imagini care înfățișează tancuri „inamice”

Vara trecută, în grădinița Iagodka din Tambov, sud-vestul Rusiei, a fost organizat un eveniment dedicat Zilei Apărătorului Patriei (23 februarie). Copiii au fost îmbrăcați în uniforme din cel de-Al Doilea Război Mondial și între ei s-au organizat diverse competiții.

Copiii, cu vârste între 4 și 6 ani, au dansat cu steaguri rusești, au cântat cântece despre soldați, au mărșăluit și au imitat avioanele de vânătoare.

Totul s-a încheiat cu o competiție de „aruncare” cu grenade improvizate în imagini care înfățișează tancuri „inamice”. Locotenent-colonelul Petr Muranov le-a înmânat câștigătorilor diplome de onoare.

Acțiunile de propagandă sunt un lucru obișnuit în Rusia.

Cu pistoale și mitraliere adevărate

În loc de păpuși, soldăței de plastic sau mașinuțe, zeci de copii mici de la o grădiniță din orașul Perm, unul din cele mai mari orașe din Rusia, cu o populație de peste 1.000.000 de locuitori, s-au jucat cu pistoale, mitraliere și cartușe adevărate.

În mai 2023, de Ziua Victoriei, micuții de la o grădiniță au fost pozați defilând în uniforme militare și în tancuri de jucărie inscripționate cu litera „Z”.

Copiii din orașul Kislovodsk au participat la o ședință de trageri la țintă într-o păpușă care simboliza „inamicul fascist”.

De asemenea, Ministerul Culturii din Rusia a organizat o „sărbătoare militară” de Anul Nou pentru copii: cei mici au aruncat „grenade” în „tancuri” și s-au ascuns de „explozii”.

