Anunțul trist a fost făcut de familia lui Ryan Evans care a transmis oficialilor echipei de fotbal Mansfield Town că tânărul a murit în somn, în locuința sa din Swadlincote, potrivit dailymail.co.u.

Ryan Evans avea 18 ani și era căpitanul echipei din Mansfield, Anglia. “Suntem profund îndurerați de această veste și gândurile noastre se îndreaptă acum spre familia lui Ryan”, a spus antrenorul echipei, Jamie McGuire.

“Ca jucător, Ryan era un lider fantastic, dispus să învețe și entuziasm în a face lucrurile cât mai bine. Acestea au fost motivele, printre altele, pentru care îl făcusem căpitan sezonul trecut. Ne vom aminti de el ca de un tânăr zâmbitor, cu o energie incredibilă”, a mai spus antrenorul echipei din Anglia.

Tânărul fusese, de asemenea, acceptat în echipa formată din jucători sub 21 de ani, acolo unde ar fi trebuit să evolueze sezonul următor. Colegii lui Ryan sunt șocați de moartea prietenului lor.

24/05/2018, this is the date you left a massive whole in my heart Ryan, I knew this world was a cruel place to be in but I didn’t think it could be as bad as this, in losing you I feel I haven’t only lost a best friend but I’ve lost a brother?the saddest day of my life ?? pic.twitter.com/DwO7DgKeGq

— Dante (@danteedwards13) 25 mai 2018