Actorul Ryan O’Neal, nominalizat la Oscar, protagonist al mai multor filme de referință, printre care „Love Story“ și „Paper Moon”, a murit, potrivit fiului său, Patrick, care a postat vestea pe rețelele de socializare. Actorul avea 82 de ani.

„Tatăl meu s-a stins din viață astăzi în liniște, cu echipa sa iubitoare alături de el, susținându-l și iubindu-l așa cum ne iubea el pe noi”, a scris vineri Patrick O’Neal.

El a adăugat: „Tatăl meu, Ryan O’Neal, a fost întotdeauna eroul meu. L-am admirat și a fost întotdeauna mai important decât viața”. CNN a luat legătura cu un reprezentant al lui Ryan O’Neal pentru a confirma decesul.

Rolul de debutant al lui Ryan O’Neal a venit în anul 1964, în telenovela „Peyton Place”.

O „Poveste de dragoste” de la Hollywood

După ce a apărut în mai multe emisiuni de televiziune de-a lungul anilor ’60, O’Neal și-a lăsat o amprentă de neșters în cinematografie în adaptarea din 1970 a romanului lui Erich Segal „Love Story”, în care a jucat alături de Ali MacGraw. Filmul lacrimogen spunea povestea unui bogătaș din Ivy Leaguer (Ryan O’Neal) care se căsătorește cu o fată deschisă și ireverențioasă (MacGraw), doar pentru a o vedea murind de o boală terminală. Printre altele, filmul a popularizat replica: „Dragostea înseamnă să nu trebuiască niciodată să spui că-ți pare rău”.

Filmul a avut un succes uriaș, oferind un impuls major pentru Paramount Pictures (care era condusă de soțul de atunci al lui MacGraw, Robert Evans) și, deși l-a consacrat pe Ryan O’Neal ca actor principal clasic – și i-a adus o nominalizare la Oscar în acest proces -, el și-a găsit succesul și în comedie, jucând alături de Barbra Streisand în „What’s Up, Doc?” și „The Main Event”.

Pe X (fostul Twitter), Barbra Streisand a declarat că este „tristă” la aflarea veștii morții actorului. „A fost amuzant și fermecător și nu va fi uitat”, a scris ea.

Ulterior, Ryan O’Neal a jucat într-o continuare a filmului „Love Story”, intitulată „Oliver’s Story”, care a eșuat la box-office.

CV-ul eclectic al actorului include rolul principal alături de fiica sa, Tatum O’Neal, în „Paper Moon”, pentru care a câștigat un Oscar pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”, și în filmul de epocă regizat de Stanley Kubrick „Barry Lyndon”.

În afara ecranului, O’Neal a avut o relație de lungă durată cu actrița și modelul Farrah Fawcett. Această relație a venit după căsătoria cu actrițele Joanna Moore și Leigh Taylor-Young. Farrah Fawcett a murit de cancer în 2009, în aceeaşi zi cu Michael Jackson.

Născut în Los Angeles, Ryan O’Neal s-a antrenat pentru a deveni boxer profesionist înainte de a începe să se ocupe de actorie, apărând în mai multe westernuri de televiziune și, în cele din urmă, obținând rolul său obișnuit în „Peyton Place”.

Printre creditele mai recente ale lui O’Neal se numără roluri recurente în serialele TV „Bones” și „Bull”, alături de apariții în „Desperate Housewives” și în „90210″.

Relație tensionată cu fiica

Relația dintre Ryan O’Neal și fiica sa Tatum O’Neal în afara ecranului a fost tensionată timp de mulți ani. Ea s-a luptat cu dependența, iar în 2011, tatăl și fiica au jucat în serialul reality „Ryan and Tatum: The O’Neals”, difuzat de OWN.

Un clip din acel show a fost prezentat în acel an în timpul unei apariții a lui Tatum O’Neal la CNN.

„Cum m-aș simți dacă tatăl meu s-ar îmbolnăvi sau chiar ar muri, să zicem, sau dacă ar muri? M-aș simți bine? Și mi-am dat seama că nu aș fi OK”, a spus ea în clip. „Așa că am știut că trebuie să fac un efort, pentru că ce este viața ta fără familia ta? Ce este viața ta fără un tată?”.

În 2020, fiul lui Tatum O’Neal a împărtășit pe rețelele de socializare că familia s-a împăcat.

Actorul avea patru copii. În afară de Tatum O’Neal, el a avut un fiu, Griffin O’Neal, cu Moore. De asemenea, a avut un fiu, Redmond James O’Neal, cu Fawcett. Patrick O’Neal, un comentator sportiv, a fost din căsătoria cu Taylor-Young.

FOTO: Hepta

