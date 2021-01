Mamiferul subacvatic a fost găsit duminică în râul Homosassa, din Florida, având scris numele de familie al președintelui în funcție Donald Trump pe corp.

Oficialii au declarat că animalul nu pare să fi fost rănit cu adevărat, iar cuvântul Trump este scris doar pe algele de pe spatele său.

Cu toate astea, au apărut reacții dure din partea oamenilor în urma imaginilor postate.

Here is the video of the poor manatee that had „TRUMP” carved into its body.



Minding it’s own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe