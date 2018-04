S-a deschis magazinul unde poți lăsa haine purtate. Vezi ce se întâmplă apoi cu ele

Magazinul unde poți lăsa haine purtate a fost inaugurat ieri în mall Promenada. Bucureștenii și nu numai sunt așteptați să-și aducă hainele de care nu mai au nevoie. Ele vor ajunge apoi la zeci de familii nevoiașe din întreaga țară.

„The Empty Shop” este un concept diferit de magazin, în care clienții și vizitatorii mall-ului sunt invitați nu pentru a goli rafturile, ci pentru a le umple cu haine pe care nu le mai îmbracă, pentru a fi donate unor familii cu posibilități materiale reduse. Proiectul se derulează în parteneriat cu organizația „Let’s Do It, Romania!”, care se va ocupa de partea logistică a campaniei.

„Prin deschiderea The Empty Shop și a celorlalte 12 puncte de colectare în mall-urile noastre din țară ne-am propus să derulăm cea mai amplă campanie de strângere de haine: 30 de tone în două săptămâni. Zilnic, sute de mii de oameni trec pragul centrelor noastre comerciale din toată țara, pentru cumpărături, în drum spre serviciu, pentru a lua masa sau pentru a se relaxa. Acum le lansăm și o provocare: de a dărui în beneficiul persoanele cu posibilități materiale reduse”, a declarat Corina Olteanu, Group PR Manager NEPI Rockastle.

Hainele vor ajunge la familii nevoiașe

Hainele odată colectate, vor fi sortate, cu ajutorul a 50 de voluntari „Let’s Do It, Romania!”, apoi curățate și livrate unui număr de 1.000 de familii din județele Maramureș, Neamț, Iași, Constanța, Târgu Jiu, Călărași, Ialomița.

„Colectările de asemenea amploare implică eforturi logistice uriașe și faptul că avem un magazin dedicat în care putem face sortare, dar și alte puncte de colectare în mall-uri, ceea ce înseamnă expunere către un număr mai mare de potențiali donatori, ne ajută să ne concetrăm eforturile pe o perioadă mai scurtă de timp cu rezultate mai bune. Campania face parte din strategia Let’s Do It, Romania! de combatere a risipei si de susținere a educației și vă invităm cu drag să susținem cât mai multe familii”, declarat Andrei Coșuleanu, Board Member „Let’s do it, Romania!”

Anul trecut, „Let’s Do It, Romania!” a colectat în cadrul programului propriu „Let’s Share & Care!” 7 de tone de îmbrăcăminte, dar și jucării, rechizite și mobilier, direcționate către 850 de copii și familiile acestora din cinci județe ale țării.

Avem o rată mare a abandonului școlar

Hainele strânse vor fi distribuite unor comunități în care riscul de abandon școlar datorat lipsei unor bunuri materiale de bază, cum ar fi hrana, alimentele sau îmbrăcămintea pentru copiii este foarte ridicat. Conform celor mai recente date Eurostat, România este a treia țară europeană cu cea mai mare rată a abandonului școlar, de 18,5%, după Malta și Spania. În același timp, România deține cel mai mare procent de copii săraci (grupa de vârstă 0-17 ani) din Europa care atrage după sine riscul excluderii sociale.

Magazinul The Empty Shop este amplasat la nivelul 1 al mall-ului Promenada și este deschis în perioada 5 aprilie – 18 aprilie a.c., în intervalul orar 10.00 – 22.00.

Celelalte puncte de colectare vor fi organizate în mall-urile City Park Constanța, Shopping City Timișoara, Shopping City Galați, Brăila Mall, Shopping City Piatra Neamț, Ploiești Shopping City, Shopping City Deva, Aurora Shopping Mall (Buzău), Shopping City Târgu Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Shopping City Sibiu.

Magazinul este dedicat colectării exclusive de îmbrăcăminte. Campania se încheie pe 18 aprilie.

