De ce ar trebui să se renunțe la schimbarea orei

Într-o conferință de presă după summitul euro-mediteranean din Slovenia, Sánchez a subliniat necesitatea de a pune capăt schimbării sezoniere a orei în UE. El nu a specificat însă dacă Spania ar opta pentru ora de vară sau de iarnă permanentă.

„Important este să punem capăt definitiv” acestei practici, a declarat prim-ministrul spaniol, citat de EFE.

Sánchez consideră că schimbarea orei nu mai are sens în prezent. Majoritatea cetățenilor se opun acestei practici, iar studiile științifice arată că nu mai aduce economii de energie și perturbă ritmurile biologice de două ori pe an.

Prim-ministrul a reamintit că Parlamentul European a votat acum șase ani pentru eliminarea schimbării orei. El a subliniat importanța unei politici care ține cont de voința cetățenilor și de dovezile științifice.

Propunerea oficială în Consiliul UE

Cererea Spaniei de a pune capăt schimbării orei va fi prezentată oficial luni, în cadrul reuniunii Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie al UE. La această întâlnire vor participa miniștrii responsabili din cele 27 de state membre.

Surse guvernamentale spaniole au menționat că 66% din populația țării este în favoarea renunțării la schimbarea orei. Planificarea actuală a UE pentru această practică se încheie în 2026, ceea ce oferă o oportunitate de a reconsidera situația.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

În 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării orei în urma unei consultări publice la care au participat 4,6 milioane de persoane. 84% dintre respondenți s-au pronunțat pentru încetarea modificărilor.

Cu toate acestea, decizia a fost blocată din cauza lipsei de consens între statele membre. Pentru aprobarea propunerii este necesară o majoritate calificată în Consiliul UE.

Impactul asupra bunăstării și economiei

Guvernul spaniol consideră că evoluția economiei, a tehnologiei și a obiceiurilor sociale a făcut ca schimbarea orei să devină o măsură învechită. Aceasta continuă să aibă efecte semnificative asupra bunăstării populației.

Ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a avertizat asupra impactului negativ pe care schimbarea orei îl are asupra sănătății lucrătorilor și, implicit, asupra productivității. Într-un interviu acordat TVE, el a menționat un studiu al London School of Economics care estimează costul economic al scăderii productivității la 750 de dolari pe lucrător.

„Nu există o astfel de nevoie și vrem să evităm acest impact asupra sănătății lucrătorilor. Să mergem mai departe; este un drept suplimentar”, a declarat Cuerpo, conform efe.

Ministerul Sănătății Publice din Spania a subliniat că motivele inițiale pentru schimbarea orei – reducerea consumului de energie – nu mai sunt valabile în practică, în timp ce impactul asupra sănătății rămâne semnificativ.

În fiecare an, la sfârșitul lunii octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, revenindu-se la „ora standard”, cunoscută și drept „ora de iarnă”. Această schimbare nu este întâmplătoare, ci are rădăcini adânci în modul în care societatea a încercat să folosească mai eficient resursele și să se adapteze ritmului natural al zilei.

