„Nu înțeleg cum putem vorbi de o ordine mondială justă atunci când distrugem centralele electrice și infrastructura din Ucraina”, a spus, curajos, Roșcin, declanșând agitație în platou.

A fost imediat întrerupt de moderatorul Andrei Norkin: „Nu a mai fost invitat de mult timp și nu mai are măsura cuvintelor. Acum a venit aici și spune prostii”.

Sociologul a ignorat umilința și a continuat să critice războiul. „Este cruzime și sadism împotriva unui popor pașnic! Acesta este un război împotriva oamenilor”, a apucat să spună, în timp ce moderatorul și ceilalți invitați îl întrerupeau și bruiau.

„Ca cetățean, nu pot să aprob niciodată bombardarea centralelor electrice ucrainene”, a încercat din nou Roșcin să-și spună punctul de vedere.

„Dacă nu aprobați dumneavoastră, ne doare pe noi undeva”, a intervenit comoderatorul Ivan Trușkin.

Momentul lui Roșcin din emisiunea de o oră a durat în jur de 20 de secunde.

„Înțelegem cu toții că ai vrut să revii în televiziune, dar mă tem că ai ales calea greșită. Nimănui nu-i mai pasă de ceea ce spui”, a afirmat Norkin.

Meanwhile in Russia: several panelists threw some truth grenades at the stunned TV hosts, look how those angry propagandists pummeled the pundit who said that by destroying the infrastructure, Russia is waging a cruel, sadistic war against civilians. He won’t be invited back. pic.twitter.com/LiHdgED63C