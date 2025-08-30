Potrivit Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), lucrările aferente proiectelor Spitalelor Regionale de Urgență Cluj, Iași și Craiova, finanțate prin Programul Sănătate 2021-2027, au fost împărțite în două etape:

Etapa 1 – Cuprinde lucrările de pregătire a terenului – „excavație generală grosieră, realizarea pereților mulați și a zidurilor de sprijin, realizarea taluzurilor, după caz, precum și monitorizarea și întreținerea lucrărilor până la începerea etapei a doua de construcție”.
Etapa 2 – Include realizarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente, precum și instalarea parțială a echipamentelor medicale necesare funcționării spitalelor regionale de urgență.

Cel mai avansat dintre cele trei spitale este cel din Craiova, deși în anii trecuți, primele pentru care au fost purtate discuții referitoare la finanțare au fost cele din Iași și Cluj.

În ceea ce privește SPU Craiova, lucrările din etapa 1 au fost finalizate, recepția la terminarea acestora având loc la data de 17.03.2025, iar în aceeași zi fiind efectuată predarea amplasamentului către constructorul etapei a doua.

Conform ANDIS, în data de 4.03.2025, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) a semnat contractul de lucrări cu asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU SA, BOGART SRL, CON-A OPERATIONS SRL, CONCELEX SRL având ca obiect „Lucrări de construcții (pachet 2) obiectiv de investiții Spital Regional de Urgență Craiova”, cu o valoare totală de 2.231.522.104,54 lei cu TVA.
În data de 4.04.2025 a fost emis ordinul de începere, în prezent, constructorul realizând următoarele tipuri de lucrări: săpătură generală; turnare beton egalizare; aplicare strat hidroizolație; fundații macarale; organizare de șantier – excavații pentru rețele de utilități; montare stație de betoane mobilă.

Procedură mai greoaie în cazul Clujului și Iașiului

Pentru SRU Cluj, lucrările principale aferente pachetului 1 au fost finalizate la data de 31.03.2025, iar în prezent se derulează „perioada de întreținere, monitorizare și protejare a lucrărilor, conform prevederilor contractuale”.

Potrivit ANDIS, evaluarea financiară a ofertelor depuse de operatorii economici în cadrul procedurii de atribuire pentru achiziția lucrărilor aferente pachetului 2 (construcție clădire principală, instalații aferente, procurare și instalare echipamente medicale grele, dotări și amenajări exterioare) a fost finalizată.

Iar în prezent, „procesul-verbal privind evaluarea financiară, împreună cu anexele aferente, a fost transmis către ANAP în data de 08.07.2025, fiind primit avizul conform condiționat (ACC)”. Termenul estimat pentru finalizarea procedurii și desemnarea câștigătorului, conform anunțului publicat în SEAP, este 16 septembrie 2025.

În ceea ce privește SRU Iași, lucrările aferente primei etape au fost finalizate și recepționate la data de 28.05.2025, în conformitate cu prevederile contractuale și cu procedurile legale în vigoare. În prezent, se desfășoară activități de monitorizare și întreținere a acestora.

Însă pentru începerea etapei a doua sunt necesare clarificări privind atribuirea contractului. În cadrul procedurii de atribuire derulate de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), la data de 16.06.2025 a fost desemnată drept câștigătoare oferta depusă de asocierea CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIRKETİ.

În schimb, potrivit ANDIS, la data de 26 iunie 2025, Asocierea BOG’ART – CONSTRUCȚII ERBAȘU – CON-A – CONCELEX – CONEST a înaintat Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) o contestație împotriva rezultatului procedurii de atribuire a contractului de lucrări „Construcții SRU Iași – Pachetul 2”, care a fost respinsă, ca nefondată, prin Decizia nr. 2074/C7/2392 din 21 iulie 2025. Ulterior, la data de 11 iulie 2025, aceeași asociere a formulat, în fața Curții de Apel București, o plângere împotriva Deciziei CNSC nr. 2074/C7/2392 din 21 iulie 2025. Însă conform instituției, semnarea contractului de lucrări este estimată pentru luna septembrie 2025, sub rezerva finalizării tuturor demersurilor procedurale și legale premergătoare.

Sursa banilor pentru spitalele regionale

Cele 3 proiecte sunt finanțate din cheltuieli de la bugetul de stat și prin Programul Sănătate (POS 2021-2027). Pentru asigurarea finanțării cheltuielilor de la bugetul de stat au fost contractate de statul român, prin Ministerul Finanțelor, trei împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru fiecare spital regional de urgență.

Astfel, pentru SRU Iași au fost contractate 250 de milioane de euro, pentru SRU Cluj, 305 milioane de euro, iar pentru SRU Craiova, 368 de milioane de euro. În ceea ce privește cheltuielile eligibile din Programul Sănătate sunt surse de finanțare: buget de stat și fonduri europene nerambursabile.

Chestionată instituția care sunt procentele pe surse din finanțare pentru fiecare spital regional în parte, reprezentanții puterii au precizat că în cazul SRU Iași, 88,79% sunt bani de la bugetul de stat, iar 11,21% fonduri externe nerambursabile. În cazul SRU Cluj, 89,17% sunt bani de la bugetul de stat, iar 10,83% fonduri externe nerambursabile, în timp ce la SRU Craiova, 90,18% sunt bani de la bugetul de stat, iar 9,82% fonduri externe nerambursabile.

Gândul la o finanțare prin PNRR

În perioada pregătirii PNRR, unii politicieni ar fi vrut ca acestea să fie finanțate prin PNRR. Însă guvernanții din echipa Cîțu au fost până la urmă inspirați și nu le-au inclus, în condițiile în care ar fi trebuit să fie la cheie până în august 2026.

Situația era recunoscută oficial și de ministra Sănătății din Guvernul Cîțu, Ioana Mihăilă, în mai 2021: „Nu cred că vom vedea clădirea spitalului în 2024. Noi am vrut să includem spitalele regionale la un moment dat în PNRR şi am cerut părerea specialiştilor, iar specialiştii ne-au spus că este destul de riscant pentru că anul 2026, adică august 2026, până când trebuie să fie funcţională construcţia, s-ar putea să fie riscant. Nu imposibil, dar riscant”, declara Mihăilă într-un interviu pentru Prima.

Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Politică 19:30
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
