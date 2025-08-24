Muncă mult dincolo de cele 8 ore

Metaforic vorbind, dacă magistrații reprezintă „creierul” sistemului judiciar, grefierii sunt „coloana vertebrală” a oricărei instanțe sau unități de parchet.

La fel ca judecătorii sau procurorii, grefierii nu au voie să dețină alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice. De asemenea, ei nu pot desfășura activități comerciale, direct sau prin interpuși.

La interdicțiile grefierilor se adaugă un program de lucru lung, în care orele suplimentare sunt plătite adesea „pe hârtie”. Un grefier nu muncește totdeauna opt ore, ci cât e nevoie, în funcție de încărcătura de dosare a ședinței de judecată.

De exemplu, unul dintre cele mai dificile procese penale a fost Dosarul FNI, cu Ana Maria Vlas printre inculpați și mii de părți civile, judecat pe rolul Tribunalului București între anii 2006-2008.

Fiecare termen de judecată se desfășura pe parcursul a peste 12 ore, din care mai bine de o oră dura doar strigarea părților. Un singur grefier pregătea ședința de judecată și consemna pe un calculator Pentium ceea ce spuneau inculpații, avocații, martorii și cei păgubiți.

Birouri mici, la subsol, supraaglomerate

Teoretic, orele suplimentare sunt plătite conform dispozițiilor legale însă, practic, banii nu ajung totdeauna în buzunarele grefierilor, ci se transformă în „restanțe” pe care ei tot încearcă să le recupereze în instanțe.

Chiar și atunci când li se dă dreptate, grefierii așteaptă cu anii punerea în executare a hotărârilor judecătorești.

Ultimul protest spontan al grefierilor a avut loc pe 1 iulie 2025, față de ordonanța care le limitează sporul pentru condiții grele de muncă la 300 de lei pe lună.

Exceptând instanțele ierarhic superioare care funcționează în sedii noi, birourile în care lucrează grefierii sunt mici, adesea la subsol, sunt supraaglomerate și dotate necorespunzător.

Care sunt responsabilitățile unui grefier

Principalele atribuții ale grefierilor din instanțe sunt:

Participă la ședințele de judecată și consemnează ce se discută;

Citează părțile;

Întocmește actele de procedură dispuse de judecător;

Completează condica ședințelor de judecată;

Tehnoredactează hotărârile judecătorești;

Comunică hotărârile judecătorești.

Grefierii din cadrul parchetelor sunt responsabili cu:

Înregistrarea plângerilor și a sesizărilor;

Redactarea actelor procedurale și comunicarea lor;

Efectuarea procedurii de citare;

Alte activități în completarea celor desfășurate de procurori.

În România funcționează următoarele instanțe, în care activitatea grefierilor este esențială:

Înalta Curte de Casație și Justiție,

15 Curți de Apel civile și una militară,

42 de tribunale civile, 4 militare și 4 specializate (3 comerciale și 1 pentru minori și familie),

176 de judecătorii.

Pe lângă instanțele civile activează aproximativ tot atâtea unități de parchet, cu precizarea că în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) funcționează două structuri specializate, DNA și DIICOT.

Câștigurile nete, trecute în declarațiile de integritate

Libertatea a consultat portalul declaratii.integritate.eu, unde grefierii își trec venitul net. De acolo am ales, în mod aleatoriu, câteva exemple de salarizare a personalului auxiliar din instanțe.

Venitul personalului auxiliar diferă în funcție de experiență și este în strânsă legătură cu gradul instanței și atribuții.

Astfel, remunerația este mai mare la instanțele ierarhic superioare (unde ajunge până echivalentul a 2.500 de euro lunar) și mai mică la tribunale și judecătorii, unde grefierii își încep cariera și câștigă undeva la un salariu mediu pe economie.

Astfel, pentru majoritatea grefierilor, reprezentative sunt veniturile din josul listei, pe când cele de la început sunt „cazurile fericite”.

Înalta Curte de Casație și Justiție

Grefier șef ÎCCJ – 188.330 lei venit anual, 15.694 lunar

Grefier șef ÎCCJ – 169.187 de lei venit anual, 14.098 lunar

Grefier ÎCCJ – 70.625 de lei venit anual, 5.885 lunar

Grefier ÎCCJ – 69.525 de lei venit anual, 5.793 lunar

Grefier ÎCCJ – 42.579 de lei venit anual, 3.548 lunar

Curtea de Apel București

Grefier șef secție CA București – 127.215 lei venit anual, 10.601 lunar

Grefier CAB – 108.762 de lei venit anual, 9.063 lunar

Grefier CAB – 77.919 lei venit anual, 6.493 lunar

Grefier CAB – 65.899 de lei venit anual, 5.491 lunar

Grefier CAB – 34.798 de lei venit anual, 2.899 lunar

Grefier arhivar CAB – 108.123 de lei venit anual, 9.010 lunar

Grefier arhivar CAB – 98.721 de lei venit anual, 8.226 lunar

Grefier arhivar CAB – 88.179 de lei venit anual, 7.348 lunar

Grefier documentarist CAB – 101.857 de lei venit anual, 8.488 lunar

Grefier documentarist CAB – 87.663 de lei venit anual, 7305 lunar

Agent procedural CAB – 48.494 de lei venit anual, 4.041 lunar

Aprod CAB – 52.558 de lei venit anual, 4.379 lunar

Șofer CAB – 64.557 de lei venit anual, 5.379 lunar.

Curtea de Apel Alba Iulia

Grefier șef secție CA Alba Iulia – 115.289 lei venit anual, 9.607 lunar

Grefier CA Alba Iulia – 93.890 de lei venit anual, 7.924 lunar

Grefier CA Alba Iulia – 66.301 lei venit anual, 5.525 lunar

Grefier CA Alba Iulia – 59.653 de lei venit anual, 4.971 lunar

Grefier CA Alba Iulia – 55.505 lei venit anual, 4.625 lunar

Grefier arhivar CA Alba Iulia – 85.827 de lei venit anual, 7.152 lunar

Grefier arhivar CA Alba Iulia – 48.598 de lei venit anual, 4.049 lunar

Grefier documentarist CA Alba Iulia – 94.048 de lei venit anual, 7.837 lunar

Agent procedural CA Alba Iulia – 50.913 lei venit anual, 4.242 lunar

Șofer CA Alba Iulia – 50.700 de lei venit anual, 4.225 lunar.

Curtea de Apel Bacău

Grefier șef secție CA Bacău – 141.615 lei venit anual, 11.801 lunar

Grefier CA Bacău – 86.226 de lei venit anual, 7.185 lunar

Grefier CA Bacău – 83.835 de lei venit anual, 6.986 lunar

Grefier CA Bacău – 74.022 de lei venit anual, 6.168 lunar

Grefier CA Bacău – 66.560 de lei venit anual, 5.546 lunar

Grefier arhivar CA Bacău – 71.734 de lei venit anual, 5.977 lunar

Grefier arhivar CA Bacău – 69.312 lei venit anual, 5.776 lunar

Grefier documentarist CA Bacău – 87.785 de lei venit anual, 7.315 lunar.

Curtea de Apel Brașov

Grefier șef secție CA Brașov – 126.443 de lei venit anual, 10.536 lunar

Grefier CA Brașov – 83.900 de lei venit anual, 6.991 lunar

Grefier CA Brașov – 82.934 de lei venit anual, 6.911 lunar

Grefier CA Brașov – 71.590 de lei venit anual, 5.965 lunar

Grefier arhivar CA Brașov – 77.829 de lei venit anual, 6.485 lunar

Grefier arhivar CA Brașov – 75.336 de lei venit anual, 6.278 lunar

Grefier documentarist CA Brașov – 88.120 de lei venit anual, 7.343 lunar.

Curtea de Apel Constanța

Grefier șef CA Constanța – 128.252 de lei venit anual, 10.687 lunar

Grefier CA Constanța – 125.078 de lei venit anual, 10.423 lunar

Grefier CA Constanța – 96.000 de lei venit anual, 8.000 lunar

Grefier CA Constanța – 94.643 de lei venit anual, 7.886 lunar

Grefier CA Constanța – 83.470 de lei venit anual, 6.955 lunar

Grefier arhivar CA Constanța – 83.762 de lei venit anual, 6.977 lunar

Grefier arhivar CA Constanța – 83.631 de lei venit anual, 6.969 lunar

Grefier documentarist CA Constanța – 89.859 de lei venit anual, 7.488 lunar.

Curtea de Apel Iași

Grefier șef secție CA Iași – 113.585 de lei venit anual, 9.465 lunar

Grefier CA Iași – 78.053 de lei venit anual, 6.504 lunar

Grefier CA Iași – 76.544 de lei venit anual, 6.378 lunar

Grefier CA Iași – 45.894 de lei venit anual, 3.824 lunar

Grefier arhivar CA Iași – 71.061 de lei venit anual, 5.921 lunar

Grefier arhivar CA Iași – 63.849 de lei venit anual, 5.320 lunar

Grefier documentarist CA Iași – 90.395 de lei venit anual, 7.532 lunar

Agent procedural CA Iași – 53.049 de lei venit anual, 4.420 lunar.

Curtea de Apel Craiova

Grefier șef secție CA Craiova – 107.332 de lei venit anual, 8.944 lunar

Grefier CA Craiova – 78.973 lei venit anual, 6.581 de lunar

Grefier CA Craiova – 71.097 de lei venit anual, 5.924 lunar

Grefier arhivar CA Craiova – 56.034 de lei venit anual, 4.669 lunar

Grefier arhivar CA Craiova – 44.500 de lei venit anual, 3.708 lunar

Grefier documentarist CA Craiova – 79.891 de lei venit anual, 6.657 lunar

Agent procedural CA Craiova – 44.451 de lei venit anual, 3.704 lunar

Șofer CA Craiova – 47.181 de lei venit anual, 3.931 lunar.

Tribunalul București

Grefier TB – 123.978 de lei venit anual, 10.331 lunar

Grefier TB – 94.631 de lei venit anual, 8.052 lunar

Grefier TB – 86.511 lei venit anual, 7.209 lunar

Grefier TB – 79.694 de lei venit anual, 6.641 lunar

Grefier TB – 56.641 de lei venit anual, 4.720 lunar.

Judecătoria Sectorului 1

Grefier JS1 – 75.195 de lei venit anual, 6.266 lunar

Grefier JS1 – 73.246 de lei venit anual, 6.103 lunar

Grefier JS1 – 64.472 de lei venit anual, 5.372 lunar

Grefier JS1 – 60.203 lei venit anual, 5.016 venit lunar.

Deficit în toate instanțele din România

În cadrul instanțelor și parchetelor funcționează aproximativ 8.000 de grefieri de toate specializările (de ședință, arhivari, registratori, documentariști, statisticieni), însă sistemul judiciar se confruntă cu un deficit de personal auxiliar.

În 2021, Ministerul Justiției a propus suplimentarea numărului de posturi de grefier cu 2.370 în instanțele din România (596 de posturi la Curțile de Apel, 898 la tribunale și 876 la judecătorii), obiectivul fiind acela de a atinge raportul optim la nivel european de 2 grefieri la un judecător.

Din punct de vedere statistic, în anul 2021, raportul judecător-grefier era cuprins între 0,87 la Curțile de Apel, 1,01 la tribunale și 1,26 la judecătorii. În cazul Parchetelor, raportul era și mai scăzut în anul 2023, de 0,71, adică 2.972 de procurori „împărțeau” 2.126 de grefieri.

Foto: Ionuț Mureșan