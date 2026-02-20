Planul de redresare, aprobat de Consiliul de Administrație al STB, conține 12 pași pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor. Datoria totală a companiei este de 1,6 miliarde de lei, iar deficitul de lichidități pune presiune pe bugetul local.

Cele 12 măsuri propuse de STB

Reducerea funcțiilor de conducere: Numărul directorilor va fi diminuat cu 50%, iar funcțiile de conducere vor fi reduse cu cel puțin 30%, generând o economie estimată la 400.000 lei lunar. Săptămână de lucru redusă: Angajații TESA și personalul de conducere vor lucra patru zile pe săptămână. Șoferii, vatmanii și personalul tehnic din depouri și autobaze sunt exceptați. Impactul financiar al măsurii este de peste 7,3 milioane de lei lunar. Stoparea angajărilor: Nu vor mai fi făcute noi angajări, iar promovările vor rămâne sistate, cu excepția personalului esențial. Diminuarea orelor suplimentare: Reducerea cu 7% a orelor suplimentare va aduce economii de 385.000 lei lunar. Programe de plecări voluntare: Încurajarea plecărilor voluntare și reorganizarea structurii interne vor economisi între 7 și 8 milioane de lei lunar. Optimizarea traseelor: Traseele de acces și retragere vor fi analizate și ajustate pentru eficiență. Actualizarea tarifelor: Prețurile biletelor vor fi revizuite pentru a reflecta costurile reale ale serviciului public de transport. Reducerea călătoriilor frauduloase: Creșterea conformării și descurajarea călătoriilor fără titlu de transport valabil. Reanalizarea politicii de gratuități: Echilibru între protecția socială și sustenabilitatea financiară. Transport suplimentar contra cost: Serviciile de transport pentru evenimente publice vor fi oferite doar pe bază de contracte plătite. Eliminarea cheltuielilor inutile: Compania va renunța la cheltuieli neoportune. Eșalonarea datoriilor: Datoria către ANAF, care depășește 1,4 milioane de lei, va fi eșalonată.

„Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Implementarea lor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal. Situația companiei nu este una ușoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante și am purtat numeroase discuții pentru a identifica soluții complementare care să repună societatea pe picioare și să protejeze pe termen lung locurile de muncă. Responsabilitatea noastră este să păstrăm transportul public funcțional și accesibil, iar acest plan urmărește stabilizarea companiei și crearea unei baze sustenabile pentru viitor. Ne dorim ca toți colegii care își asumă direcția de modernizare și eficientizare a companiei să se regăsească în acest parcurs și să construim împreună viitorul STB”, a declarat Andrei Dinculescu-Bighea, directorul general al STB.

