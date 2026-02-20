Planul de redresare, aprobat de Consiliul de Administrație al STB, conține 12 pași pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor. Datoria totală a companiei este de 1,6 miliarde de lei, iar deficitul de lichidități pune presiune pe bugetul local.

Cele 12 măsuri propuse de STB

  1. Reducerea funcțiilor de conducere: Numărul directorilor va fi diminuat cu 50%, iar funcțiile de conducere vor fi reduse cu cel puțin 30%, generând o economie estimată la 400.000 lei lunar.
  2. Săptămână de lucru redusă: Angajații TESA și personalul de conducere vor lucra patru zile pe săptămână. Șoferii, vatmanii și personalul tehnic din depouri și autobaze sunt exceptați. Impactul financiar al măsurii este de peste 7,3 milioane de lei lunar.
  3. Stoparea angajărilor: Nu vor mai fi făcute noi angajări, iar promovările vor rămâne sistate, cu excepția personalului esențial.
  4. Diminuarea orelor suplimentare: Reducerea cu 7% a orelor suplimentare va aduce economii de 385.000 lei lunar.
  5. Programe de plecări voluntare: Încurajarea plecărilor voluntare și reorganizarea structurii interne vor economisi între 7 și 8 milioane de lei lunar.
  6. Optimizarea traseelor: Traseele de acces și retragere vor fi analizate și ajustate pentru eficiență.
  7. Actualizarea tarifelor: Prețurile biletelor vor fi revizuite pentru a reflecta costurile reale ale serviciului public de transport.
  8. Reducerea călătoriilor frauduloase: Creșterea conformării și descurajarea călătoriilor fără titlu de transport valabil.
  9. Reanalizarea politicii de gratuități: Echilibru între protecția socială și sustenabilitatea financiară.
  10. Transport suplimentar contra cost: Serviciile de transport pentru evenimente publice vor fi oferite doar pe bază de contracte plătite.
  11. Eliminarea cheltuielilor inutile: Compania va renunța la cheltuieli neoportune.
  12. Eșalonarea datoriilor: Datoria către ANAF, care depășește 1,4 milioane de lei, va fi eșalonată.

„Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Implementarea lor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal. Situația companiei nu este una ușoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante și am purtat numeroase discuții pentru a identifica soluții complementare care să repună societatea pe picioare și să protejeze pe termen lung locurile de muncă. Responsabilitatea noastră este să păstrăm transportul public funcțional și accesibil, iar acest plan urmărește stabilizarea companiei și crearea unei baze sustenabile pentru viitor. Ne dorim ca toți colegii care își asumă direcția de modernizare și eficientizare a companiei să se regăsească în acest parcurs și să construim împreună viitorul STB”, a declarat Andrei Dinculescu-Bighea, directorul general al STB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Unica.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
GSP.RO
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

332.000.000 de lei va plăti România pentru un baraj și un rezervor care să protejeze Praid de inundații. Cum rămâne cu vina companiei Salrom
Știri România 11:52
332.000.000 de lei va plăti România pentru un baraj și un rezervor care să protejeze Praid de inundații. Cum rămâne cu vina companiei Salrom
Donald Trump a promis că va publica dosarele despre OZN-uri după ce Obama a vorbit despre extratereștri
Știri România 11:45
Donald Trump a promis că va publica dosarele despre OZN-uri după ce Obama a vorbit despre extratereștri
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Fanatik.ro
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Stiri Mondene 11:45
Cât plătesc Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, pe chiria apartamentului din Dubai. Cei doi au părăsit definitiv România
Oana Roman, reacție acidă după ce a văzut aparițiile invitaților la Balul Mascat Bridgerton: „Toți prinții și prințesele închipuite”
Stiri Mondene 11:40
Oana Roman, reacție acidă după ce a văzut aparițiile invitaților la Balul Mascat Bridgerton: „Toți prinții și prințesele închipuite”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Primă de stabilitate de la stat. Cine sunt cei care ar putea lua 1.000 -1.250 de lei în plus la salariu
ObservatorNews.ro
Primă de stabilitate de la stat. Cine sunt cei care ar putea lua 1.000 -1.250 de lei în plus la salariu
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
GSP.ro
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
Parteneri
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax.ro
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un bărbat din București a fost găsit fără suflare în apartament chiar de tatăl său. Pe pereți erau scrise mesaje de adio
KanalD.ro
Un bărbat din București a fost găsit fără suflare în apartament chiar de tatăl său. Pe pereți erau scrise mesaje de adio

Politic

Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Politică 12:14
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Politică 07:48
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat