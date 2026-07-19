Bulevardele și străzile afectate din Sectorul 3

Măsura radicală este justificată de necesitatea executării unor lucrări complexe de reabilitare, modernizare și reparație a conductelor care alcătuiesc rețeaua termică primară a orașului.

În Sectorul 3, oprirea va afecta un număr uriaș de consumatori, rețeaua intrând în revizie pe magistralele principale.

Locuitorii care vor rămâne fără apă caldă pentru următoarele 14 zile sunt cei care domiciliază în blocurile din zona bulevardelor Mihai Bravu, Corneliu Coposu, Octavian Goga și Mircea Vodă, precum și bucureștenii ale căror locuințe sunt situate pe întreaga arteră a Căii Vitan.

Zonele lăsate fără apă caldă în Sectorul 4

Problemele de alimentare se vor extinde simultan și în Sectorul 4, unde echipele tehnice vor interveni pe conductele de distribuție din mai multe cartiere mari.

Sunt vizați direct locatarii din blocurile amplasate pe șoselele Giurgiului, Olteniței și Berceni, alături de cei din perimetrul Căii Șerban Vodă. De asemenea, furnizarea apei calde va fi sistată complet și pe bulevardele Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu.

Deși disconfortul creat cetățenilor este unul major, reprezentanții Termoenergetica subliniază lucrările de înlocuire, modernizare și de reparație a conductelor rețelei termice sunt finanțate din fonduri europene și sunt esențiale pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare.

Primăria Municipiului București a anunțat de la începutul lunii că vor începe lucrări ample de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone ale Capitalei, care vor impune întreruperea temporară a furnizării apei calde în mii de blocuri.



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