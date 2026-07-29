„Ultimele cinci luni nu doar că mi-au sporit încrederea și mi-au dat speranță pentru o posibilă viitoare carieră în cadrul instituțiilor UE, dar mi-au oferit și prietenii de durată, experiențe valoroase și amintiri care vor rămâne cu mine mult timp după încheierea stagiului”, spune Laura din Finlanda despre Programul de stagii „Blue Book” al Comisiei Europene.

Programul, înființat în 1960, le permite de două ori pe an, unui număr de aproximativ 1.000 de persoane din întreaga Uniune Europeană și din afara acesteia să dobândească experiență practică de cinci luni în domeniul elaborării politicilor europene și a administrației UE.

Nu există limită de vârstă

Stagiile sunt plătite, astfel că participanții primesc o indemnizație lunară de aproximativ 1.538 de euro pentru cheltuielile de trai.

În plus, candidații selectați au ocazia să lucreze într-un mediu multicultural, să își dezvolte competențele profesionale și să înțeleagă mai bine modul de funcționare al instituțiilor europene.

Nu există limită de vârstă pentru candidați. Este necesară absolvirea unui program standard de studii superioare cu o durată de cel puțin trei ani și cunoașterea a cel puțin două limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie engleza, franceza sau germana.

Pentru prima dată, programul este deschis și absolvenților de învățământ profesional și tehnic (VET), astfel că și persoanele care nu au urmat o facultate pot fi eligibile.

Pentru a aplica la un stagiu, candidații trebuie mai întâi să își creeze un cont de autentificare UE („EU Login”), apoi să trimită formularul de înscriere completat și documentele justificative necesare.

4 septembrie 2026, termenul de depunere a dosarelor pentru 2027

Stagiile încep în lunile martie și octombrie ale fiecărui an. Următoarea perioadă disponibilă pentru înscriere este cea aferentă stagiului martie-iulie 2027. Candidații își pot depune dosarele până la 4 septembrie 2026.

Trebuie reținut că stagiile sunt deschise tuturor cetățenilor UE, iar un număr limitat de locuri este disponibil și pentru cetățenii din afara Uniunii, în anumite departamente ale UE. Este cazul Keziei, care a venit din Indonezia pentru a participa la un stagiu Blue Book.

„Este o experiență incredibilă pentru un cetățean din afara UE. Îmi place foarte mult deschiderea și caracterul incluziv al Comisiei Europene. De asemenea, dobândesc competențe care mă vor ajuta în cariera mea profesională de arhitect, urbanist și cercetător!”

Când au loc înscrierile la Blue Book

Stagiile vor începe în luna martie 2027 și vor avea o durată de cinci luni.

Participanții selectați vor primi o bursă de aproximativ 1.500 de euro lunar.  Deși pare mare, suma trebuie să acopere chiria în unul din cele mai scumpe orașe din UE, Bruxelles.

Înscrierile sunt programate în perioada 22 iulie – 4 septembrie 2026 și se vor realiza prin platforma oficială a Comisiei Europene.

Selecția candidaților se va desfășura în mai multe etape, iar cele 100 de locuri sunt rezervate exclusiv absolvenților de învățământ profesional și tehnic.

Blue Book este principalul program de stagii al Comisiei Europene. Anual, programul atrage circa 36.000 de candidaturi și oferă aproape 2.000 de locuri în cadrul Comisiei, al instituțiilor și agențiilor europene.

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