Cât ia primarul Parisului și cât costă echipa lui

La Paris, primarul Emmanuel Grégoire are o indemnizație de 9.719 euro brut pe lună, potrivit datelor publicate de CNews, pe baza informațiilor oficiale ale Primăriei Parisului. Este un nivel salarial care, convertit în lei, trece de 49.000 de lei brut lunar. În jurul primarului funcționează un executiv extins, format din nu mai puțin de 36 de viceprimari. Fiecare dintre aceștia primește 5.960 de euro brut pe lună, adică peste 30.000 de lei. La final de an, doar indemnizațiile viceprimarilor ajung la aproape 2,5 milioane de euro din bugetul orașului.

Aceste cifre sunt atent urmărite de parizieni, mai ales într-un context în care taxele locale sunt ridicate. Presa franceză a arătat că subiectul salariilor din administrație rămâne unul sensibil, pentru că oamenii vor să știe cum sunt cheltuiți banii publici și dacă nivelul remunerațiilor reflectă responsabilitatea funcțiilor.

Cât câștigă primarul Capitalei, Ciprian Ciucu

În București, nivelul salariilor este semnificativ mai mic. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat public că are un venit lunar de aproximativ 19.000 de lei, adică mai puțin de 4.000 de euro. Este suma pe care a ales să o comunice ca venit efectiv, încasat. În documentele oficiale de transparență salarială, indemnizația brută pentru funcția de primar general este de 24.150 de lei pe lună. Diferența până la suma netă ține de taxare.

Raportat la cursul actual, venitul brut al primarului Bucureștiului ajunge la aproximativ 4.700 de euro pe lună. Este de mai bine de două ori mai mic decât cel a primarului Parisului. Situația este similară și în cazul viceprimarilor. Un viceprimar general din București are o indemnizație brută de 21.735 de lei, adică puțin peste 4.200 de euro.

Primarii de sector, și mai jos

Diferențele devin și mai evidente la nivelul sectoarelor. Conform grilei salariale prevăzute de Legea 153 și confirmate de documente oficiale din administrația locală, un primar de sector are o indemnizație brută de 21.735 de lei, iar un viceprimar de sector 19.320 de lei. Asta înseamnă că un primar de sector câștigă în jur de 4.200 de euro brut pe lună, iar un viceprimar de sector aproximativ 3.700 de euro.

Comparate direct, cifrele spun o poveste clară. Primarul Parisului câștigă aproape 10.000 de euro brut pe lună, în timp ce primarul Bucureștiului rămâne sub pragul de 5.000 de euro. În același timp, un viceprimar din Paris este plătit mai bine decât un primar de sector din Capitală.

Diferența nu e doar de salariu

Diferența nu ține doar de salarii, ci și de modul în care sunt organizate administrațiile. Parisul funcționează cu un executiv numeros, cu 36 de viceprimari, fiecare responsabil pe domenii clare. Bucureștiul are o structură mai restrânsă, dar și un nivel salarial mai scăzut pentru fiecare funcție în parte.

În final, comparația scoate la iveală două modele diferite. Parisul plătește mult mai bine fiecare poziție din vârful administrației, dar are și un aparat politic mai mare. Bucureștiul are salarii mai mici și o structură mai compactă, însă diferența de nivel rămâne evidentă atunci când cifrele sunt puse una lângă alta.

Comentarii (10)
Avatar comentarii

Constantinescu 03.04.2026, 14:33

Facem pariu că ai noștri fură cel puțin dublu față de ai lor ? 😉

Avatar comentarii

gri57 03.04.2026, 16:16

Nu exista primar de comuna mai răsărita din Romania cu mai mult de 2 mandate care sa nu fie milonar in euro ...știu toți asta , toți \"câinii de paza \" din statul lui peste prăjit inclusiv cele 9 servicii secrete ale lui peste prăjit ....când pui P.M. un fost bișnițar din Buzău fără liceul făcut la 45 de ani si neterminat si la Curtea de Conturi presedinte un fost pușcăriaș condamnat pentru furt statul intra in metastaza din cauza corupției endemice si sistemice din statul lui peste prăjit

Avatar comentarii

DREPTATEA 03.04.2026, 22:31

Eu propun sa le dea dublu in Romania ca in Franța dar sa nu mai fure Punem pariu ca nu sunt de acord? Oameni modești

