Partidul Iabloko, exclus din alegeri în Rusia

Rodina a calificat poziția anti-război a partidului Iabloko drept un apel la extremism și o amenințare la adresa integrității teritoriale a Rusiei, potrivit publicației Meduza. Reprezentantul reclamantului a explicat în fața instanței că apelurile la oprirea imediată a focului ar echivala cu renunțarea la „eliberarea teritoriilor ocupate”.

În plus, partidul a fost acuzat de susținerea extremismului prin opoziția față de represiunea împotriva comunității LGBTQ+.

Acest caz a inclus și acuzații neobișnuite privind încălcarea drepturilor de autor. Printre altele, Rodina a susținut că Iabloko a folosit fără drept fraze celebre din cântece sovietice, imagini generate de inteligența artificială prin ChatGPT și o fotografie a bombardamentului nuclear de la Hiroshima. De asemenea, logo-ul partidului a fost considerat un plagiat al unui poster creat de artistul sovietic El Lissitzky acum mai bine de un secol.

Reacția liderului Iabloko și sprijinul public

Liderul Iabloko, Nikolai Rîbakov, a respins toate acuzațiile, afirmând că acestea reprezintă o încercare de a pedepsi partidul pentru diferențele sale de opinie față de politica autorităților.

„Nu pot explica reclamanților de ce suntem susținuți de oameni care nu vor să fie uciși”, a declarat acesta.

Cazul a mobilizat sute de susținători, în principal tineri, care s-au adunat în fața instanței pentru a-și manifesta sprijinul față de Iabloko. Deși poliția a monitorizat îndeaproape evenimentul, nu au fost raportate arestări în masă. Totuși, două tinere cu pliante Iabloko au fost reținute pentru scurt timp, iar șoferul unei mașini care difuza melodia partidului Iabloko a fost amendat.

Comisia Electorală Centrală și procuratura au susținut excluderea Iabloko din cauza presupusei încălcări a drepturilor de autor. În plus, Comisia Electorală Centrală a afirmat că unii membri ai listei federale a partidului ar fi primit finanțare din surse străine.

Potrivit reprezentanților Iabloko, această acuzație este legată de cerința ca toți candidații să vândă valorile mobiliare deținute în străinătate înainte de alegeri. Deși lideri ai opoziției ruse din exil, precum Iulia Navalnîi, au îndemnat publicul să sprijine Iabloko în alegeri, partidul s-a distanțat de aceste apeluri, considerând că ar putea amplifica riscurile la care este expus.

Iabloko era singurul partid cu o poziție ferm anti-război care intenționa să participe la alegerile parlamentare din septembrie 2026.