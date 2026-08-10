Povestea pensionarului amendat

Cazul a ridicat întrebări serioase cu privire la procedura judiciară simplificată și accelerată folosită de sistemul de justiție din Marea Britanie, în procesele civile pentru cazurile de o complexitate medie, potrivit publicației The Standard.

Bărbatul, care locuiește la periferia orașului Newcastle, a explicat instanței că nu a reușit să achite taxa auto anuală de 20 de lire sterline pentru automobilul său, un Ford Fiesta argintiu, din cauza unei neînțelegeri. Taxa trebuia plătită în ianuarie 2026, însă fiica sa, care se ocupă de finanțele familiei, s-a mutat în acea perioadă, iar notificarea a fost trimisă la vechea adresă.

În timpul procesului, pensionarul a precizat că atât el, cât și soția sa, care suferă de Alzheimer, au nevoie de îngrijiri speciale. „Avem aproape 87 de ani. Eu am boala Parkinson, iar soția mea are Alzheimer. Fiica noastră, care este împuternicită să ne gestioneze finanțele și bunăstarea, a omis să plătească taxa de reînnoire din cauza mutării”, a scris acesta în scrisoarea de apărare trimisă instanței.

Decizia instanței

Procesul a fost judecat prin Procedura de Justiție Simplificată (SJP), un sistem controversat care se desfășoară cu ușile închise și este destinat cazurilor de infracțiuni minore. Pensionarul a fost condamnat de Curtea de Magistrați din Lincoln pe 6 august 2026 și obligat să plătească 3,34 de lire sterline drept compensație către Agenția pentru Licențierea Vehiculelor.

Potrivit The Standard, bărbatul a menționat că deja achitase o amendă de 80 de lire sterline pentru aceeași problemă, ceea ce i-a provocat confuzie în legătură cu acuzația penală ulterioară. „Nu sunt sigur de ce am primit notificarea privind Procedura de Justiție Simplificată”, a scris el, solicitând instanței să ia legătura cu fiica sa pentru clarificări.

Judecătorul a decis să accepte recunoașterea vinovăției din partea pensionarului și l-a scutit de o nouă amendă, încheind procesul cu o achitare necondiționată, precum și cu un ordin de plată a unor despăgubiri de 3,34 de lire sterline.

Critici la adresa Procedurii de Justiție Simplificată

Cazul a adus din nou în atenție dezbaterile despre reformarea Procedurii de Justiție Simplificată. Sistemul a fost criticat pentru lipsa sa de transparență și pentru faptul că nu permite procurorilor să analizeze circumstanțele atenuante prezentate de inculpați.

În acest caz, Agenția pentru Licențierea Vehiculelor ar fi putut evalua situația personală a pensionarului și să decidă dacă este în interesul public să continue procesul.

În aceeași zi cu procesul pensionarului, 60 de persoane au fost condamnate pentru cazuri similare de neplată a taxelor auto, instanța aplicând amenzi, costuri și compensații care au totalizat aproape 25.000 de lire sterline. Datele oficiale arată că, în săptămâna 3-9 august 2026, 1.950 de persoane din Anglia și Țara Galilor au fost judecate prin Procedura de Justiție Simplificată pentru utilizarea vehiculelor fără plata taxelor corespunzătoare.