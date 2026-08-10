Povestea pensionarului amendat

Cazul a ridicat întrebări serioase cu privire la procedura judiciară simplificată și accelerată folosită de sistemul de justiție din Marea Britanie, în procesele civile pentru cazurile de o complexitate medie, potrivit publicației The Standard.

Bărbatul, care locuiește la periferia orașului Newcastle, a explicat instanței că nu a reușit să achite taxa auto anuală de 20 de lire sterline pentru automobilul său, un Ford Fiesta argintiu, din cauza unei neînțelegeri. Taxa trebuia plătită în ianuarie 2026, însă fiica sa, care se ocupă de finanțele familiei, s-a mutat în acea perioadă, iar notificarea a fost trimisă la vechea adresă.

În timpul procesului, pensionarul a precizat că atât el, cât și soția sa, care suferă de Alzheimer, au nevoie de îngrijiri speciale. „Avem aproape 87 de ani. Eu am boala Parkinson, iar soția mea are Alzheimer. Fiica noastră, care este împuternicită să ne gestioneze finanțele și bunăstarea, a omis să plătească taxa de reînnoire din cauza mutării”, a scris acesta în scrisoarea de apărare trimisă instanței.

Decizia instanței

Procesul a fost judecat prin Procedura de Justiție Simplificată (SJP), un sistem controversat care se desfășoară cu ușile închise și este destinat cazurilor de infracțiuni minore. Pensionarul a fost condamnat de Curtea de Magistrați din Lincoln pe 6 august 2026 și obligat să plătească 3,34 de lire sterline drept compensație către Agenția pentru Licențierea Vehiculelor.

Potrivit The Standard, bărbatul a menționat că deja achitase o amendă de 80 de lire sterline pentru aceeași problemă, ceea ce i-a provocat confuzie în legătură cu acuzația penală ulterioară. „Nu sunt sigur de ce am primit notificarea privind Procedura de Justiție Simplificată”, a scris el, solicitând instanței să ia legătura cu fiica sa pentru clarificări.

Judecătorul a decis să accepte recunoașterea vinovăției din partea pensionarului și l-a scutit de o nouă amendă, încheind procesul cu o achitare necondiționată, precum și cu un ordin de plată a unor despăgubiri de 3,34 de lire sterline.

Critici la adresa Procedurii de Justiție Simplificată

Cazul a adus din nou în atenție dezbaterile despre reformarea Procedurii de Justiție Simplificată. Sistemul a fost criticat pentru lipsa sa de transparență și pentru faptul că nu permite procurorilor să analizeze circumstanțele atenuante prezentate de inculpați.

În acest caz, Agenția pentru Licențierea Vehiculelor ar fi putut evalua situația personală a pensionarului și să decidă dacă este în interesul public să continue procesul.

În aceeași zi cu procesul pensionarului, 60 de persoane au fost condamnate pentru cazuri similare de neplată a taxelor auto, instanța aplicând amenzi, costuri și compensații care au totalizat aproape 25.000 de lire sterline. Datele oficiale arată că, în săptămâna 3-9 august 2026, 1.950 de persoane din Anglia și Țara Galilor au fost judecate prin Procedura de Justiție Simplificată pentru utilizarea vehiculelor fără plata taxelor corespunzătoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.RO
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
GSP.RO
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Adevarul.ro
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur
Fanatik.ro
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Penalizări pentru românii care ies la pensie anticipat. Cât pierd cei care se retrag la 60 de ani
ObservatorNews.ro
Penalizări pentru românii care ies la pensie anticipat. Cât pierd cei care se retrag la 60 de ani
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Libertateapentrufemei.ro
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Parteneri
Cele 3 locuri din România care l-au cucerit pe spaniolul lui Dinamo: „Le-aș recomanda prietenilor”
GSP.ro
Cele 3 locuri din România care l-au cucerit pe spaniolul lui Dinamo: „Le-aș recomanda prietenilor”
Regula lui Edi Iordănescu ar schimba fotbalul pentru totdeauna
GSP.ro
Regula lui Edi Iordănescu ar schimba fotbalul pentru totdeauna
Parteneri
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax.ro
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Redactia.ro
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Încă o mașină s-a prăbușit în râpă, pe Transfăgărășan, după ce șoferul a uitat să tragă frâna de mână
KanalD.ro
Încă o mașină s-a prăbușit în râpă, pe Transfăgărășan, după ce șoferul a uitat să tragă frâna de mână

Politic

Parteneri
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali
Fanatik.ro
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online