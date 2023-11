Pe lângă revenirea lui Altman, compania a fost de acord, în principiu, să reconfigureze Consiliul de Administraţie care l-a demis. Fostul codirector executiv al Salesforce Bret Taylor şi fostul secretar al Trezoreriei SUA Larry Summers se vor alătura actualului director şi directorului general al Quora, Adam D’Angelo, a precizat OpenAI.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

„Abia aştept să mă întorc la OpenAI”, a reacţionat Sam Altman într-o postare pe X.

i love openai, and everything ive done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satyas support, im… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Revenirea sa încheie un weekend tumultuos, în care Altman a acceptat să plece la Microsoft, finanţatorul OpenAI, pentru a conduce o nouă echipă de cercetare acolo. Acest lucru a urmat respingerii de către Consiliul de Administraţie al OpenAI a primei sale încercări de a se întoarce la start-up, duminică, atunci când l-a numit ca director general interimar pe fostul şef al Twitch, Emmett Shear.

Recomandări Klaus Iohannis vizitează azi cel mai tragic loc al turneului său african, de unde Nelson Mandela a ieșit cu lacrimi în ochi: Insula Gorée

Într-o postare pe X, acesta din urmă a salutat decizia anunţată de companie marţi seara târziu, despre care a spus că a urmat după aproximativ „72 de ore foarte intense de muncă”.

Demiterea lui Altman a adus incertitudine atât pentru OpenAI, cât şi pentru Microsoft, care s-a mişcat rapid în weekend pentru a pune sub control repercusiunile pe bursă, promiţând să îi angajeze pe Sam Altman şi pe Greg Brockman, preşedintele startup-ului.

Brockman, care a demisionat după ce Altman a fost demis, a declarat într-o postare pe X că „se întoarce la (munca de) codare în această seară”.

Aproape toţi cei peste 700 de angajaţi ai OpenAI ameninţaseră luni că vor pleca, în cazul în care Consiliul de Administraţie nu se retrage şi nu-i repune în funcţie pe Altman şi Brockman, potrivit unei scrisori analizate de Reuters. Într-o declaraţie pe X, directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a salutat schimbările din Consiliul de Administraţie al OpenAI.

Urmărește-ne pe Google News