În acest an avem parte de ajustări în ceea ce privește formatul pliabilelor, optimizări ale șasiurilor și ecranelor, dar și de procesoare diferite în funcție de model.

Până acum, gama Fold oferea o unică opțiune pentru utilizatorii care căutau un format hibrid telefon-tabletă.

Prin introducerea variantei Ultra, Samsung aplică aceeași rețetă de segmentare pe care o folosește deja cu succes pe seria flagship Galaxy S, adresându-se către două categorii distincte de public: cel care caută portabilitatea unui format mare și cel care nu acceptă compromisuri la nivel de camere foto sau ecran.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: baterie mai mare și senzor de 200 MP

Galaxy Z Fold8 Ultra vine la pachet cu un ecran principal generos de 8,0 inci QXGA+ și un ecran exterior de 6,5 inchi FHD+, ambele bazate pe panouri Dynamic AMOLED 2X cu rată de împrospătare adaptivă de 120 Hz. Gigantul sud-coreean mizează aici pe o construcție remarcabil de subțire: 4,1 mm grosime în stare deschisă și 8,9 mm când este pliat, la o greutate totală de 215 grame.

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Sub carcasă, Fold8 Ultra este echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, realizat pe un proces de fabricație de 3 nanometri. Device-ul va fi disponibil în configurații de 12GB RAM cu 256/512 GB stocare, precum și o variantă de top cu 16GB RAM și 1TB spațiu de stocare. Bateria ajunge la o capacitate de 5.000 mAh, fiind însoțită de tehnologiile Super Fast Charging 2.0 și Super Fast Wireless Charging.

Principalul diferențiator al modelului Ultra rămâne însă ansamblul de camere. Sistemul triplu include un senzor principal de 200 MP (f/1.7, calitate optică 2x), susținut de un senzor ultra-wide de 50 MP (f/1.9) și un teleobiectiv de 10 MP cu zoom optic 3x (f/2.4). Camerele frontale (atât cea de pe ecranul exterior, cât și cea de pe cel principal) au senzori de 10 MP cu diafragmă f/2.2.

Samsung Galaxy Z Fold8: format optimizat pentru conținut media

Modelul standard Galaxy Z Fold8 adoptă o filosofie ușor diferită, axată pe ergonomie. Samsung subliniază un raport de aspect optimizat pentru consumul de conținut media, dar și un build catalogat drept cel mai ușor din seria Z Fold, cântărind doar 201 grame. În stare pliată, dispozitivul măsoară 123,9 x 81,9 x 9,7 mm, iar deschis ajunge la dimensiuni de 123,9 x 161,4 x 4,5 mm.

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Ecranele sunt adaptate noilor proporții: ecranul principal măsoară 7,6 inci QHD+ (format 4:3), în timp ce ecranul pliat are o diagonală de 5,5 inci WUXGA+ (format 10.1:16). Ambele beneficiază de tehnologia Dynamic AMOLED 2X la 120 Hz adaptiv.

La capitolul performanță, Fold8 păstrează cipsetul Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) și aceleași opțiuni de memorie ca varianta Ultra (12GB RAM + 256/512GB sau 16GB RAM + 1TB). Modificările apar însă la sistemul foto și acumulator: Fold8 utilizează un sistem dual de camere pe spate (50 MP Ultra Wide f/1.9 + 50 MP Wide f/1.8) și senzori frontali de 10 MP (f/2.2) atât la exterior, cât și la interior. Bateria este de 4.800 mAh, păstrând încărcarea rapidă Super Fast Charging 2.0.

Samsung Galaxy Z Flip8: Trecerea la procesorul Exynos 2600 pe 2 nm și un ecran exterior extins

Pentru fanii formatului clamshell, Galaxy Z Flip8 aduce cea mai importantă schimbare strategică la nivelul procesorului. Device-ul are sub capotă chipsetul propriu Samsung Exynos 2600, fabricat pe un proces de 2 nanometri. Telefonul este cel mai subțire Flip de până acum, având o grosime de 6,1 mm deschis și 13,1 mm pliat, la o greutate redusă de 180 de grame.

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Afișajul principal măsoară 6,9 inci FHD+ (Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz adaptiv), în timp ce ecranul exterior Super AMOLED crește la 4,1 inci, oferind rate de împrospătare de 60/120 Hz și funcții bazate pe inteligență artificială. Modulul de camere de pe spate constă dintr-un senzor principal de 50 MP cu autofocus (f/1.8) și un senzor ultra-wide de 12 MP (f/2.2), alături de o cameră frontală de 10 MP (f/2.2).

Configurația de memorie oferă 12GB RAM cu 256GB sau 512GB stocare. Acumulatorul crește la 4.300 mAh, fiind susținut de tehnologiile Super Fast Charging și Fast Wireless Charging 2.0.

Prețuri pentru Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra și Z Flip8 în România

Model Configurație Stocare PRP euro PRP lei Galaxy Z Flip8

(Model compact) 12 GB + 256 GB 1.299 € 6.849 lei 12 GB + 512 GB 1.499 € 7.899 lei Galaxy Z Fold8

(Model standard) 12 GB + 256 GB 1.999 € 10.499 lei 12 GB + 512 GB 2.199 € 11.549 lei 16 GB + 1 TB 2.599 € 13.649 lei Galaxy Z Fold8 Ultra

(Model premium) 12 GB + 256 GB 2.199 € 11.549 lei 12 GB + 512 GB 2.399 € 12.599 lei 16 GB + 1 TB 2.799 € 14.699 lei

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