TM Roh, CEO-ul companiei, a detaliat această strategie în cadrul unui interviu acordat după evenimentul Galaxy Z Fold din Londra, scriu cei de la Forbes.

Galaxy Z Fold8, noul punct de referință pentru telefoanele pliabile

Modelul Galaxy Z Fold8, cu designul său inedit, asemănător unui pașaport, a fost vedeta evenimentului Unpacked. Întrebat dacă acest format va defini viitoarele modele pliabile ale Samsung, TM Roh a explicat: „Strategia Samsung nu constă în a concura pe un singur plan. Dispozitivele pliabile necesită inovație hardware, experiențe bazate pe inteligență artificială, integrare în ecosistem și fiabilitate pe termen lung. Avantajul nostru constă în faptul că am perfecționat această experiență completă pe parcursul a șapte generații”.

Roh a subliniat, de asemenea, că diversitatea nevoilor consumatorilor este un punct central în procesul de inovație. „Pe întreaga noastră gamă de produse, creăm experiențe care se simt naturale pentru utilizatori diferiți, în loc să ne așteptăm ca un singur dispozitiv să satisfacă toate cerințele. Prețul și valoarea vor rămâne mereu importante, dar obiectivul nostru este să oferim o experiență pliabilă care să fie cu adevărat utilă, de încredere și demnă de a fi aleasă pentru utilizarea zilnică”, a mai afirmat acesta.

Inteligența artificială, parte din infrastructură

Samsung consideră că inteligența artificială reprezintă mai mult decât o simplă funcție adăugată dispozitivelor sale. TM Roh a descris AI-ul Galaxy ca fiind o „infrastructură” care traversează întregul ecosistem al companiei, de la telefoane, smartwatch-uri și televizoare, până la electrocasnice.

Scopul? Dezvoltarea unei inteligențe artificiale capabile să înțeleagă utilizatorul și să acționeze în numele acestuia. „Funcțiile, serviciile și experiențele generate prin dispozitivele Galaxy pot fi memorate și analizate folosind motorul nostru de inteligență a datelor personale. Acest lucru ne permite să oferim experiențe AI mai avansate și personalizate”, a precizat Roh.

Parteneriat între AI și dispozitive

În viziunea Samsung, device-urile mobile rămân pilonul central al erei AI, datorită utilizării lor constante și a numeroaselor senzori care monitorizează mediul și interacțiunile utilizatorilor. „Dispozitivele mobile vor continua să fie produsele fundamentale ale erei AI”, a mai declarat Roh.

Totuși, el a subliniat că vom asista la dezvoltarea unor device-uri complementare, cum ar fi ochelarii inteligenți, smartwatch-urile, inelele inteligente și căștile audio avansate. „Ochelarii inteligenți pe care i-am anunțat sunt un exemplu bun. Pot folosi o cameră pentru a vedea ce vede utilizatorul, pot înțelege comenzile vocale și pot răspunde prin difuzoare. Ei pot detecta ce face utilizatorul, ce își dorește și ce se întâmplă în jurul său”, a explicat Roh, menționând că sănătatea și tehnologiile purtabile vor juca un rol esențial în viitorul apropiat.

Confidențialitate și securitate bazate pe abordarea hibridă

Cu toate acestea, utilizarea AI ridică întrebări despre confidențialitate și riscul de „halucinații” al chatboților. TM Roh a subliniat că Samsung prioritizează siguranța și transparența în implementarea tehnologiei. „Galaxy AI este conceput pentru a ajuta la eliminarea acestor temeri, făcând AI-ul mai util, transparent și sigur în utilizarea zilnică. În loc să prezentăm AI doar ca un chatbot independent, îl integrăm pe toate dispozitivele Galaxy, astfel încât utilizatorii să poată efectua sarcini practice mai ușor și mai eficient”.

Roh a adăugat că Samsung folosește o abordare hibridă, care combină procesarea pe dispozitiv, AI în cloud și tehnologii de la parteneri de încredere, în funcție de sarcina de care e nevoie. „Folosind securitatea bazată pe Knox și controale transparente, ne propunem să le oferim utilizatorilor posibilitatea de a înțelege și controla modul în care funcționează AI și cum sunt utilizate datele lor, pentru a putea folosi această tehnologie cu mai multă încredere”.

Concurența în creștere pe piața telefoanelor pliabile

Odată cu iminenta intrare a Apple pe piața device-urilor pliabile, Samsung se confruntă cu o competiție crescândă. Însă Roh este optimist: „Piața dispozitivelor pliabile a ajuns într-o etapă de maturitate, atât din punct de vedere tehnologic, cât și al adoptării. Mai multe companii vor intra pe piață, iar acest lucru este binevenit. Dar Samsung are șapte ani de experiență în tehnologia pliabilă și, la fel de important, șapte ani de cunoștințe despre cum folosesc clienții aceste dispozitive. Această experiență nu poate fi replicată peste noapte”.

Roh a concluzionat: „Toată lumea are un stil de viață diferit și nevoi diferite. De aceea, ne-am extins gama de telefoane pliabile. Pe scurt, cel mai important lucru rămâne să ascultăm ceea ce își doresc și așteaptă consumatorii. Acesta este fundamentul inovației noastre la Samsung”.

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