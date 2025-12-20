Nouă trenuri au fost anulate

În India, șapte elefanți au fost uciși într-o coliziune cu un tren expres. Cadavrele lor zac – pixelate la televizor – pe șinele de cale ferată în statul Assam din nord-estul Indiei, în apropiere de orașul Guwahati. Serviciile feroviare au fost suspendate temporar, nouă trenuri fiind anulate. Echipele de salvare și autoritățile din domeniul vieții sălbatice se află la fața locului.

Mecanicul de tren a declarat că a observat o turmă de aproximativ 100 de elefanți în întuneric, dimineața devreme, și a tras frâna de urgență. Prea târziu pentru câteva animale, dar salvator pentru pasageri. Deși coliziunea cu turma de elefanți a făcut să deraieze cinci vagoane, însă cei 600 de pasageri nu au fost răniți.

Elefanții cad victime traficului feroviar

Autoritățile investighează acum dacă trenul mergea prea repede. Compania feroviară și-a exprimat compasiunea, dar a explicat că tronsonul de cale ferată nu a fost desemnat ca fiind un coridor pentru elefanți.

În mod repetat, elefanții cad victime traficului feroviar. Conform cifrelor guvernamentale, aproximativ 80 de animale au fost ucise în ultimii cinci ani. India se află în curs de instituire a unui program național de identificare a tronsoanelor de cale ferată cu risc ridicat sau de urmărire digitală a elefanților pentru a le proteja mai bine.

Se vor construi pasaje subterane și garduri

Ministerul Mediului și Căile Ferate au convenit deja asupra restricțiilor de viteză în aceste zone. Există proiecte pilot pentru detectarea elefanților care se apropie, cu ajutorul detectoarelor seismice și avertizarea mecanicilor de tren.

În plus, vor fi construite pasaje subterane, rampe și garduri în locurile deosebit de periculoase. Aproximativ 80 de rute pe aproape 2 000 de kilometri de cale ferată au fost prioritizate în acest scop. Locul accidentului din Assam este posibil să fie adăugat pe această listă.

Expresul Rajdhani leagă, printre altele, capitala New Delhi de noua gară importantă din Sairang, în nord-estul Indiei. Această conexiune rapidă a fost pusă în funcțiune abia din septembrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE